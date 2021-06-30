鳳山社區大樓5確診全棟隔離　與仁武群聚有關

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陳其邁今天下午在防疫會議後記者會指出，今天全國55例，高雄新增2例，但雙北仍有不明感染源 ，須注意社區仍有隱形傳播鏈。陳其邁指出，這是一棟屋齡三十年的大樓，有三部狹窄電梯，只有一個小出入口，他們非常擔心他們是因電梯等公共空間，造成不同樓層感染，市府基於同一大樓就有5個感染個案，所以採取清零計畫，並不是網路稱的發生1例就清空。
陳其邁強調，鳳山大樓共有149位住戶，已有5位感染，盛行率達3%，且大樓屋齡將近30年，有3部電梯，出入口狹窄，至於感染原因，市府初步判斷是6月21日，在不同樓層、不同時間出入電梯，而造成感染。由於擔心有環境汙染可能還有沒發病者造成更大群聚感染，所以昨天立刻採取行動。
衛生局也證實，這棟華廈七樓其中一住戶確實為先前仁武家庭群聚案指標個案案14359的女兒的表姊，也就是案14299及案14361，兩人分別在6月21日及22日確診，目前都住院隔離中，當時確診後整棟大樓有清消，也針對兩人日常活動狀況調閱監視器，釐清是否有搭同一部電梯或在同一密閉空間共處對象，當時大樓有匡列自主健康管理對象，都是屬第二層，也就是接觸者的接觸者。
高雄長庚胸腔內科醫師林孟志表示，昨知鳳山這棟大樓有新確診案，與先前仁武群聚案的案14415住一棟大樓，經現場了解，這是棟老舊的七樓大樓社區，社區有三棟大樓，舊個案、案14415住七樓，昨新增的新個案、案14872住同一棟大樓，其共用電梯大概載五個人，就非常擁擠，因此，昨專家會議，將全部住戶做PCR篩檢再移出去。
林孟志也認為，清空是為全部住戶最大利益著想，避免再有住戶染疫，而事實上，昨新增的三樓個案、案14415，其同住兩名家人，今早也經長庚確診。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天新增個案14872與先前仁武群聚案、案14415與案14416家住七樓住戶，兩戶彼此不認識，看電梯監視器，6/21在案14415發病當天，發現她與案14872曾同上搭同部電梯，研判有可能因此感染，而14872同住兩名70多歲同住者今早確診，CT值一人約10，另一人10幾，證明傳染力很高。
衛生局也公布14872的足跡6月22日—6月23日 永和豆漿 6月22日1210-1220寶貴解健康餐飲，兩個足跡有實聯制 但經過比對這兩個時間點沒有個案的電話號碼可能沒有落實 6月24日－26日文化西路大三普6月27日米寶便當，衛生局也認為，14872同住家人雖然年紀很大但CT值很高且6月25日－28日中午品味快餐 6月22日－29日早上十點到晚十點在無名地瓜攤做生意。
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