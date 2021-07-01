中共黨慶統戰再起 國民黨：中華民國主權獨立不容否認
中共今（1）日舉行建黨百年黨慶，日前舉行一連串慶祝活動中，不但可見台灣藝人表演，還傳出邀請親共人士赴中打疫苗並參加黨慶，讓外界質疑統戰議題再起。國民黨表示，中華民國是主權獨立的國家，不論中共建黨多少年，這個事實都不容否認。
記者余祥／台北報導
2021-07-01 08:05:00
中共盛大舉行百年黨慶，前國民黨主席洪秀柱日前赴中打疫苗，也被外界聯想是否可能參與黨慶活動。陸委會一再表示，中共建黨百年活動安排台灣相關人士參與，目的是在形塑兩岸同屬「一中」。台灣民眾應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規範，認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心，不應參加或配合中共舉辦的政治性活動，淪為其對台統戰樣板工具，也不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家主權及認同。
國民黨此次也未拍發賀電給中共，黨內人士低調不願多談，僅表示，過去無論國民黨或中國共產黨的黨慶，國、共兩黨都沒有給對方拍發賀電的前例。
對於中共黨慶，國民黨發言人洪于茜表示，兩岸的生活與政治制度之爭尚未結束；唯有把民眾自由選擇的制度建設好、讓人權等價值獲得伸張、讓民眾生活得更好，才是政黨存在的最高意義。
洪于茜也強調，中華民國是主權獨立的國家，不管中共建黨多少年，這個事實不容否認。
她指出，兩岸分治已久，軍事對峙兩敗俱傷，唯有以和為貴、與民生利，才是爭取人心的最高準則。