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巷仔內／美中對抗下中共黨慶詭譎 藍綠都無兩岸話語權

▲中國國家主席習近平，在中共百年黨慶前，首次頒授七一勳章並發表重要講話。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平，在中共百年黨慶前，首次頒授七一勳章並發表重要講話。（圖／美聯社／達志影像）

記者余祥／特稿

2021-07-01 08:10:00

中國共產黨建黨百年盛大慶祝，形塑「中國最強」的神話，但世界眼中的中國對內是日趨專制、極權，對外是戰狼外交、作風強勢，導致中國與所有西方國家全面對抗，與台灣的關係更是「回不去」。面對兩岸關係的冰封，無論是執政黨或是在野黨都使不上力，背後關鍵仍是民主和威權政體根本上的差距，中國越是打壓、威嚇台灣，就離台灣人民就越來越遠。

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中共百年黨慶盛大進行，但在美中對抗、新冠肺炎疫情下的黨慶氛圍，卻是特別不尋常。

國際上反中、抗衡中國的態勢日趨明顯，先是美國總統拜登與澳洲、印度、日本舉行四方安全對話，宣告中國對印太地區帶來挑戰；接著6月在英國舉行的七大工業國高峰會呼籲中國尊重香港和新疆人權，公報更首次提及台海情勢；北約峰會更第一次把中國列為系統性的威脅。

台灣與中國的矛盾，也是如此，除了歷史定位問題外，民主、自由、人權是我們信奉的普世價值，但中國一次次以高壓統治讓世界見證中國不遺餘力侵害人權。

兩岸關係冰封，中國須負一部分的責任，共機在疫情期間不斷擾台，又以各種形式阻撓台灣取得疫苗，種種行徑都讓台灣人民難以認同。

只是，兩岸關係惡劣對台灣人民也並非福祉，中共不變的對台「反獨促統」政策，以及對外強制性思考與做法，除了為中共後續政治議程營造有利環境，也讓近期許多國際智庫不斷討論未來台海衝突的可能影響。

民進黨政府上任後推動兩岸關係的主要目標，就是力求「和平穩定」，建構一個國家安全防衛體系、避免衝突。陸委會主委邱太三上任後，也向對岸喊話，盼對岸不要強迫他人走入被設定的框架，更平等、互惠的交流，盼兩岸春暖花開，但馬上被國台辦回擊，兩岸要春暖花開需要九二共識。

面對兩岸議題，不僅民進黨政府屢屢碰壁，一向被視為親中的國民黨也得不到好處，自從國民黨主席江啟臣上任以來，兩岸幾乎斷線，江啟臣在黨魁戰中勝選，但中共卻是首度沒有發賀電給國民黨主席，後來江啟臣又不斷提出改革兩岸論述、淡化九二共識等議題，與對岸的隔閡越來越深。

中共對民進黨不滿，但對現在的國民黨也沒有好感，長期觀察兩岸的學者悲觀認為，兩岸僵局短期內難以解決，應該會持續維持這樣的恐怖平衡；更無需寄望政黨輪替，因為就算國民黨重返執政，中共的態度一樣「不甩你」。

要希望兩岸真正破冰，兩岸學者觀察，可能要等到習近平的時代結束。習近平對中國的統治大開倒車，比過去更加高壓、極權，且完全限縮地方、社會的自主性。兩岸關係要在習近平任內有所進展，恐怕有難度，但若習近平交班，就可觀察未來接班人對中國的治理是否會逐進走向開放，若對內、對外政策都稍微鬆綁，也許兩岸才有機會創造正向對談的空間。

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