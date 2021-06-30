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台美復談TIFA　路透：可能會激怒北京

▲《路透社》評論，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談可能會激怒北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲《路透社》評論，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談可能會激怒北京。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 18:05:18

台灣與美國的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）今（30）日復談以視訊方式舉行，就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。《路透社》評論，中國官方一直強調反對美國與台灣有任何官方形式往來，此舉可能會激怒北京。

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《路透社》報導提到，行政院政務委員鄧振中向美方表示，希望TIFA會議能夠讓彼此經濟更為繁榮，創造更多就業機會，期望藉由TIFA的平台，讓雙方不斷加深關係，逐步邁向自由貿易協定。

台灣一直以來都贊成與美國達成自由貿易協定，雖然這項協議可能會激怒北京，在中國不斷強調要維護國家主權的壓力下，《路透社》認為，拜登政府已經採取行動重申對台灣的堅定支持。

美國貿易代表辦公室在會談中強調美台貿易、投資關係的重要性，雙方還表達就同努力提高關鍵技術供應鍊的安全性與彈性。報導提到，台灣雖然是世界貿易組織（WTO）的成員，與新加坡、紐西蘭之間有貿易協定，但由於中國的反對，許多國家對與台灣簽署貿易協定一事抱持謹慎態度。

《路透社》也提到，台灣政府去年鬆綁進口含有萊克多巴胺的豬肉規定，消除了與華府達成協議的主要障礙，且台灣作為半導體主要製造商的所在地，過去一年的晶片短缺問題，已經撼動了全球供應鏈，凸顯在該產業的重要地位。

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