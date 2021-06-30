苗栗移工疫情落幕　勞動部疫情處理四點應改善

《四方報》報導，苗栗縣移工群聚事件告一段落，移工禁足令在歷經近一個月後終於解除。在此次移工群聚事件中，除了讓移工糟糕的宿舍環境、不公平的工作條件成為焦點，也讓勞動部過去針對移工群體長期無作為的事實浮上檯面，似乎在面對移工議題上，勞動部總是慢半拍。





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移工法定居住空間僅1.1坪 疫情下未有改善





對於苗栗移工宿舍爆發群聚感染，熟悉移工議題的民眾和NGO根本就不感到意外。根據過去勞動部「生活照顧服務計畫書」規範，雇主只需要提供移工3.2平方公尺的居住空間，儘管在疫情爆發後於去年中旬調整為3.6平方公尺（約1.1坪），仍僅比監獄規範之0.7坪大一些，且這1.1坪還可以包括衣櫃等家具；宿舍廁所部分則是男生最多25人要提供一間廁所、女生最多15人。





法定如此狹小的居住空間讓公司得以在一間房間中擠下多名移工，而最多可以達15至25人共用一間衛浴的寬鬆規範，自然也存在防疫漏洞。先不論違規的宿舍的環境，就算符合規範的宿舍也是完全不利於防疫的。過去勞團就長期呼籲勞動部應修法提升移工的居住品質，這項訴求在過去主要是考慮到移工居住舒適度和隱私層面的問題，在疫情爆發後，更升級至防疫層面的隱憂，但勞動部仍遲遲未採取積極動作防患未然。





去年就爆發移工宿舍疫情 勞動部未積極防範再釀疫情不意外





直到去年底有醫館公司安排的宿舍發生移工染疫後，勞動部才匆匆忙忙去檢討這項已經存在數十年的問題，並清查全台醫管公司安排的宿舍，然而卻未對工廠宿舍一併進行查察。醫館公司之業務通常是委託仲介辦理移工入境後健康檢查、檢疫等事項，移工入住天數僅2至3日，若這類宿舍都能爆發疫情，那麼移工未來幾年居住的工廠宿舍肯定存在更大隱憂，然而勞動部卻忽略民團提醒而未採取動作查察工廠違規宿舍、並提出措施進行宿舍降載，根本就未超前部署，苗栗爆發移工群聚也是意料之中。





勞動部長年未積極發展多語資訊 疫情下資訊傳遞慢半拍





過去20至30年，勞動部並未把心力放在提供移工足夠生活必要資訊或法規訊息，以致於全國可服務移工的雙語人員才100多人，數量非常不足，也因此去年在疫情剛爆發後移工社群防疫資訊傳遞較慢。這點在現在疫情經過一年多後確實是改善了，但勞動部一直到5月疫情升溫才推出移工防疫資訊APP，過去一直都仰賴民間團體在傳遞這類即時資訊，讓人不禁質疑官方開發APP是否有必要拖過一年。





另外，勞動部目前只把主力放在「防疫上」，那些與移工切身相關的法規或政策資訊在多語宣導上仍是缺乏的，比如「禁止轉換雇主」的規範，對移工權益影響重大，勞動部月初頒布公告直至昨日才出現多語資訊，讓這段期間許多移工根本無從了解相關狀況，工作權益受損。





移工禁足令鬧上國際媒體勞動部噤聲 待苗栗解除後才發文澄清





此外，此次苗栗頒布之移工禁足令，明顯違反指揮中心三級警戒的原則，也違反勞動部規範，但指揮中心和勞動部都未積極採取行動要求苗栗縣政府收回成命，最後造成不少企業不論是否在苗栗也都上行下效，在公司內部公告移工禁足令，甚至鬧上各大國際媒體。





勞動部和各地勞動局面對媒體報導及NGO團體譴責都未有動作，儘管事情鬧得沸沸揚揚也未對這些企業展開調查或開罰，完全噤聲，直到苗栗縣移工群聚事件結束、徐耀昌宣布移工禁足令解除後，勞動部才趕緊在29日發布新聞稿強調「雇主對移工之管理措施如有侵害移工遷徙往來之自由，勞動部將以雇主違反保護勞工法令情節重大，依就業服務法第54條及第72條規定廢止招募及聘僱許可」，事件落幕後才出面發聲，挨轟根本是放馬後砲。





而且，先前當地方防疫措施若踰越中央的規範，例如澎金馬等離島欲施行入境旅客全面採檢等案，指揮中心就在第一時間發文指正、要求撒銷地方公告的措施。然而面對移工議題，指揮中心與勞動部卻不是「軟性呼籲」根本無所作為，放任地方政府的侵犯人權，顯然存在雙重標準。



