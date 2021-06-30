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陳其邁請大家注意　6月22到29日到鳳山無名地瓜請撥1922

▲6月22至29日友前往鳳山區中正路187號前無名地瓜攤消費者，若有症狀可打1922安排採檢。(圖／高市府提供)
▲6月22至29日友前往鳳山區中正路187號前無名地瓜攤消費者，若有症狀可打1922安排採檢。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-30 18:26:03｜2021-06-30 18:27:28

高雄市今（30）日再新增2人確診都與仁武群聚有關，其中案14872居住在鳳山區一棟舊大廈，與之前確診的案14415與14416同大樓不同樓層，案14872的同住父母今早也經採檢為陽性，高雄市政府同步公布足跡，市長陳其邁也提醒，6月22至29日友前往鳳山區中正路187號前無名地瓜攤消費者，若有症狀可打1922安排採檢。

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高雄在29日針對鳳山一棟住宅大樓進行大規模清零及消毒，並安排住戶前往防疫旅館隔離，該案始末最開始為仁武群聚，住在該棟大樓七樓的個案14415，接續又傳出住在三樓的14872也染疫，後續再傳染給各自的家人，其中14872為指揮中心30日公告的確診個案，另一例同天新增個案14906屬於仁武家庭傳播鏈，不過鳳山大樓內也另新增2起確診個案，但目前尚未有案號，因此不算在30日的確診數中。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，居住在鳳山某大樓3樓的案14872為40多歲女性，25日出現發燒、喉嚨有痰等症狀，25日出現咳嗽，同日在醫院採檢確診。

▲全國案號未公布高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲全國案號未公布高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
衛生局指出，今天高雄新增2名確診病例，案14872為本國籍40多歲女性，與案14415、案14416為同棟大樓住戶，25日出現發燒、喉嚨有痰症狀，28日出現咳嗽症狀，前往醫院就醫並進行採檢，檢驗結果為PCR陽性，CT值20，目前於醫院病房隔離治療中；另一案14906為本國籍6歲女童，為案14361的同住家人，22日已列為密切接觸者隔離，29日經醫院採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，因個案22到29於隔離期間，因此無公共場所活動史。

▲▲案14872高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
▲▲案14872高雄市公共場所活動足跡。(圖／高市府提供)
在公共場所足跡方面，案14872足跡包含苓雅區永和豆漿、新興區寶貴姐健康餐飲、鳳山區大三普生鮮超市、鳳山區米寶便當、未公佈案號確診者足跡為鳳山區品味快餐及鳳山區無名地瓜攤，案14906未有足跡。

據了解，案14872同住鳳山大樓的父母，雖還沒列入確診名單，但今早已確定採檢為陽性，以賣傳統蜜地瓜為主，地瓜攤擺攤時間為上午10點至晚上10點，每天營業時間長達12小時，衛生局已請警方協助調閱路口監視和車牌辨識，以釐清往來顧客，因此公告給經常到這邊消費的顧客，在這個時間點內消費請打（07）7230250或1922安排採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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