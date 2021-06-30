影／惠安女服飾五大配件有這些　百年歷史穿搭原因曝

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當地人Kang Fushun 表示，「一個惠安女子的服飾包括一頂錐形竹帽、一條闊腿褲、一條銀鍊腰帶、一個頭巾和一件背心」。
此服飾使用的顏色和設計也是有特別的用意和意義的。當地其中一位女子Huang Yunhong 表示「頭巾通常是以鮮豔的顏色為主如大紅色、粉色、金黃色或其他較喜慶的顏色」。
製作此服飾的Li Qingrong也解釋到穿著闊腿褲是為了讓它在風中容易乾，因為女漁民經常在海邊工作，而那裏的風非常大容易濺起水花。
服飾鮮豔的顏色和實際的設計可被追溯至100多年前，但在這期間有些設計也有經過一些調整。
Huang Yunhong 指出「在我奶奶那個時候穿的，他們的頭飾很繁雜，基本上需要花到兩到三小時的時間去梳妝。」
雖然今日可能有些微的改變，但Kang Fushun 表示製造這些服飾依舊需要花很大的功夫。
他解釋道，「製作一件背心需要複雜的工藝」。
Li Qingrong補充道，「做這些服飾需要花很多力氣，像這樣一件背心我需要花七到八天才能完成」。即便如此，這些努力讓我們今天可以看見惠安女子透過這些服飾來呈現他們當地文化。
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