七一前夕香港爆逃難潮　憂「走不了」機場一晚擠300人

中國共產黨即將在7月1日迎來百年黨慶，這一天同時也是香港回歸紀念日。不少香港民眾趕在回歸日前離開香港，香港國際機場昨日（29日）晚上有大批離港人士在等待辦理登機，最高峰時湧入了300人，準備上機以及送機，甚至還有民眾擔心「走不了」，付大錢臨時改機票。





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2020年6月30日，中國政府正式通過「港區國安法」，至今已經一週年。短短一年之間，香港政府多次被指控，利用這套「法律」來對付異議人士。在「港區國安法」之下，不少香港民主派人士以及抗爭者被迫流亡，也有不少擔心政局的香港民眾選擇移民逃離。





《香港01》報導指出，香港國際機場近期每天晚上都有不少人搭乘飛機離開香港、前往英國。29日晚上機場同時有超過300人準備登機、送機。不少人在登機前合照、相擁而泣、哽咽道別。





其中一家三口的王先生，接受《香港01》採訪時表示，決定移民主要是「為了小朋友考慮，我不希望擔心的事情有一天發生在他身上，為了他，多少錢都沒關係」王先生透露他原先預定7月1日才要離開香港，但是因為香港近期發生太多敏感事件，他擔心晚了就「走不了」，不惜高價改機票，也要提前離開。





另外吳先生一家也趕在29日晚上搭機移民英國，吳先生指出，回顧香港過去幾年一直在改變，要決定移民並不困難。但他也坦言，最不捨的就是身邊親人，因為短期之內不會再回到香港。





▲《香港01》報導指出，香港國際機場近期每天晚上都有不少人搭乘飛機離開香港。（圖／翻攝自香港01）

根據《眾新聞》報導指出，在七一前夕，香港飛往倫敦的單程航班票價高漲，國泰航空一趟就要逾1.6萬港元（約台幣5.7萬元），英國航空同類型單程航班也要超過6500港元（約台幣2.3萬元）。相較之下，七一之後國泰同類型航班票價回落至約4000港元（約台幣1.4萬元）。





「港區國安法」上路之後，英國政府也在今年初通過了英國海外國民（BNO）護照新制，加拿大、澳洲、美國以及德國等國家也紛紛打開庇護大門。根據香港民意研究所在今年3月發布的民調顯示，有21%的受訪者表示計畫永久離開香港，也就是每5名香港人中就會有1人計劃移民。若按照香港總人口750萬人來計算，計畫移民人數恐超過150萬人。



