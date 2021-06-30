COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

TIFA共識　美：強化供應鏈、化解美豬牛准入壁壘

▲台美TIFA會議30日上午復談，美國貿易代表署會後表示，雙邊達成共識將強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛問題，以及強化供應鏈安全性。示意圖。（圖／翻攝自自Pixabay）
▲台美TIFA會議30日上午復談，美國貿易代表署會後表示，雙邊達成共識將強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛問題，以及強化供應鏈安全性。示意圖。（圖／翻攝自自Pixabay）

中央社

2021-06-30 19:06:26

（中央社記者鍾佑貞台北30日電）睽違5年的台美TIFA會議今天上午復談，美國貿易代表署（USTR）透過新聞稿表示，雙邊於會中承諾強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘，雙邊也支持致力強化重要供應鏈的安全及韌性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）上午透過視訊復談，駐美代表蕭美琴與AIT處長酈英傑（BrentChristensen）為會議開場，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮代表台灣，與美國助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）等人會談。

AIT下午發布美國貿易代表署新聞稿指出，美國官員會中強調美台貿易及投資關係的重要性，並表達未來強化互動的意願。美方也提到拜登政府以勞工為中心的貿易政策，也就是勞工有權發聲。雙邊也談到落實嚴格勞動標準等議題。此外，美方提到雙邊在重要貿易及環境問題上合作的機會，例如透過貿易措施遏止野生動物販運及緩解氣候變遷危機。

美國貿易代表署說，雙邊在會中都表示樂見恢復貿易高層往來，也盼能在深化雙邊貿易及投資關係、支持以勞工為主的貿易政策及遏止全球供應鏈中的強迫勞動等面向上密切合作。為此，雙方同意在TIFA下成立新勞工小組。

美國貿易代表署指出，美台還討論了一系列具體的貿易及投資問題。雙方了解台灣在保護商業機密、醫療器械審批程序等多項領域取得的進展。此外，美台致力於加強合作交流，以期應對尚未解決的貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘，以及美國在版權立法、數位侵權、金融服務、投資和監管透明度等領域所提出的疑慮。

美國貿易代表署說，雙邊討論美台在亞太經濟合作會議（APEC）及世界貿易組織（WTO）等國際組織的合作，並討論安全且具韌性供應鏈的重要性。雙邊也談到台灣可擔任美國合作夥伴，共同推動多邊貿易體制改革，雙邊也支持致力強化重要供應鏈的安全及韌性。

美國貿易代表署表示，為強化美台互動，雙邊同意召開多個小組會議，討論議題涉及農業、智慧財產權、技術性貿易障礙及投資等。（編輯：林興盟）1100630

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80%20%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.44%82.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.41%7.59%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.16%16.84%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.5%90.5%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀