TIFA共識　美：強化供應鏈、化解美豬牛准入壁壘

我是廣告 請繼續往下閱讀
AIT下午發布美國貿易代表署新聞稿指出，美國官員會中強調美台貿易及投資關係的重要性，並表達未來強化互動的意願。美方也提到拜登政府以勞工為中心的貿易政策，也就是勞工有權發聲。雙邊也談到落實嚴格勞動標準等議題。此外，美方提到雙邊在重要貿易及環境問題上合作的機會，例如透過貿易措施遏止野生動物販運及緩解氣候變遷危機。
美國貿易代表署說，雙邊在會中都表示樂見恢復貿易高層往來，也盼能在深化雙邊貿易及投資關係、支持以勞工為主的貿易政策及遏止全球供應鏈中的強迫勞動等面向上密切合作。為此，雙方同意在TIFA下成立新勞工小組。
美國貿易代表署指出，美台還討論了一系列具體的貿易及投資問題。雙方了解台灣在保護商業機密、醫療器械審批程序等多項領域取得的進展。此外，美台致力於加強合作交流，以期應對尚未解決的貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘，以及美國在版權立法、數位侵權、金融服務、投資和監管透明度等領域所提出的疑慮。
美國貿易代表署說，雙邊討論美台在亞太經濟合作會議（APEC）及世界貿易組織（WTO）等國際組織的合作，並討論安全且具韌性供應鏈的重要性。雙邊也談到台灣可擔任美國合作夥伴，共同推動多邊貿易體制改革，雙邊也支持致力強化重要供應鏈的安全及韌性。
美國貿易代表署表示，為強化美台互動，雙邊同意召開多個小組會議，討論議題涉及農業、智慧財產權、技術性貿易障礙及投資等。（編輯：林興盟）1100630