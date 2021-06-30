台灣採購疫苗頻受干擾 總統府、CDC確認無虞才敢公布
台灣外購疫苗過程頻頻受阻，就連白宮都「認證」美方有留意到此事；總統府發言人張惇涵今（30）天也表示，總統府和中央流行疫情指揮中心（CDC）都曾表達在疫苗採購過程中，政府不會貿然公布，避免受到干擾、徒生變數，往往都是等到確認無誤才會證實相關訊息。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-30 18:35:46
張惇涵表示，政府各部門全力以赴，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。包括總統府和CDC都曾表達過，對於疫苗的供應狀況，政府都不會貿然公布，避免受到干擾、徒生變數。疫苗如期如質抵達台灣是最重要的事，因此，往往都是等到確認無虞才會證實相關訊息。
張惇涵說，美國政府所捐贈的250萬劑莫德納疫苗，即將在明天開始陸續施打，對於美國政府以實際行動，及時支援台灣，總統府再次表達誠摯感謝；在國際疫苗供應緊張的狀況下，美國、日本、立陶宛等民主夥伴及時伸出援手，提供支援台灣疫苗，這些對台灣的溫暖支持，相信台灣社會不僅感謝，也深深感動。這也在在印證，全世界熱愛民主自由的夥伴，彼此互助的「善的循環」。
張惇涵強調，台灣會堅定在共享民主、自由、人權的普世價值的基礎上，與美國在內的理念相近國家，持續深化合作夥伴關係，持續為世界貢獻良善力量。
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