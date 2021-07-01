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17歲被加吻戲！楊冪曝「好感全無」　自肥大咖男星遭起底

▲楊冪飾演古董店繼承人，穿越時空愛上馮紹峰。（圖／八大）
▲楊冪飾演古董店繼承人，穿越時空愛上馮紹峰。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-01 09:00:00

楊冪、馮紹峰穿越宮廷劇《宮》今（1日）在八大晚間11點播出，這是兩人第三度搭檔，回想第一次合作時，彼此都沒有留下太深刻印象，尤其楊冪當時還是17歲的高中生，雙方初次見面都不太多話。但其中卻有件事讓楊冪難忘， 她記得在第一部作品裡，兩人在監獄場景感性道別，馮紹峰突然向導演提出想法：「這時候應該要加一場吻戲。」聽到楊冪爆出這句話，馮紹峰不敢置信，一時緊張到口吃回應：「我我我……確定我有說嗎？」楊冪則堅定點頭，笑說：「瞬間對這個人的好感全無。」

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▲楊冪、馮紹峰被粉絲暱稱為「峰冪」CP。（圖／八大）
▲楊冪（左）、馮紹峰被粉絲暱稱為「峰冪」CP。（圖／八大）
談到兩人工作上的默契，馮紹峰以他們拍攝《宮》的一場落水戲，來解釋他和楊冪的互動。馮紹峰當時跳進池子裡救楊冪，才跳下去，他立刻停了下來問導演，要游自由式還是蛙式？接著第二次拍攝他又喊停，因為腳上的靴子太重、不好游，游到一半他索性把靴子扔到岸上。楊冪說：「我內心罵了他好幾遍。」因為那時候她拚命演出在水裡掙扎還喝到水，加上水很髒很臭，旁邊還飄著爛荷葉，只希望馮紹峰趕快來救她。

▲馮紹峰（右）落水戲三度喊停，楊冪自曝內心罵他好幾遍。（圖／八大）
▲馮紹峰（右）落水戲三度喊停，楊冪自曝內心罵他好幾遍。（圖／八大）
沒想到還有第三次，馮紹峰覺得身上的褲子很累贅游不動，「褲子特別厚，一進水全都鼓起來了。」最後乾脆連褲子也脫了。拍攝結束，楊冪回到岸上等他上來，但她和工作人員都在等著看好戲，笑說：「因為他脫到只剩一條內褲。」 沒想到劇中風度翩翩的八阿哥，戲外竟也有讓大家哭笑不得的窘事。

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