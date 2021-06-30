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航空機組員檢疫加嚴！Delta高風險國返台一律隔離14日

▲民航局今（30）日公布機組員加嚴檢疫規範，將視疫苗施打與否調整隔離措施。（圖／翻攝自中華航空臉書粉專）
▲民航局今（30）日公布機組員加嚴檢疫規範，將視疫苗施打與否調整隔離措施。（圖／翻攝自中華航空臉書粉專）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-30 18:42:48

國籍航空公司機組員居家檢疫新機制將在明（7月1日）日上路，民航局今（30）日公布機組員加嚴檢疫規範，將視疫苗施打與否調整隔離措施。航空局表示，除嚴格要求業者落實規範，將特別關注組員分流與機上防護、外站零接觸、外站旅館合約、機組員居家檢疫等面向並加強查核。

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由於疫情尚未完全緩和，依照指揮中心要求，民航局表示，除於往來英國、印尼、印度、孟加拉、以色列、巴西與秘魯等七個高風險國家航班上值勤的機組員，返國後均需居家檢疫14天，期滿後進行PCR檢測外，其他航班7自月1日開始，視值勤之長、短程與疫苗施打進度，分別有不同規範。

長程航班尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，7月起採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理。而若是接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，7月起，5天居家檢疫加上9加強版天自主健康管理，而若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則不用居家檢疫隔離，採7天自主健康管理即可，而各個方案均須搭配PCR採檢。

而當日往返且未入境第三地的短程航班組員，尚未接種疫苗或僅接種1劑疫苗者，採14天自主檢康管理，若已接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則進行日常自我健康監測與每14天進行PCR採檢即可。

民航局表示，就長程航班機組員出國到返國期間各項防疫作為執行強化措施，主要針對機組員出國報到與返國報離過程的組員分流與機上全程防護、精進外站零接觸、增訂外站旅館合約規範與明訂機組員居家檢疫地點規範等，要求各航空業者必須嚴格落實，民航局也持續加強督導查核。

另外，如例組員外站旅館合約必須符合世界衛生組織規範的防疫旅宿指引、返國後的防疫旅宿、防疫宿舍與居家檢疫自宅，均需符合指揮中心各項規定與條件等，民航局每周至少查核一次，監督業者落實。截至29日，國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%；兩劑疫苗均已施打者，機師約23%，空服約13%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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