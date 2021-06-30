航空機組員檢疫加嚴！Delta高風險國返台一律隔離14日

我是廣告 請繼續往下閱讀
長程航班尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，7月起採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理。而若是接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，7月起，5天居家檢疫加上9加強版天自主健康管理，而若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則不用居家檢疫隔離，採7天自主健康管理即可，而各個方案均須搭配PCR採檢。
而當日往返且未入境第三地的短程航班組員，尚未接種疫苗或僅接種1劑疫苗者，採14天自主檢康管理，若已接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則進行日常自我健康監測與每14天進行PCR採檢即可。
另外，如例組員外站旅館合約必須符合世界衛生組織規範的防疫旅宿指引、返國後的防疫旅宿、防疫宿舍與居家檢疫自宅，均需符合指揮中心各項規定與條件等，民航局每周至少查核一次，監督業者落實。截至29日，國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%；兩劑疫苗均已施打者，機師約23%，空服約13%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。