航空機組員檢疫加嚴！Delta高風險國返台一律隔離14日

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長程航班尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，7月起採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理。而若是接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，7月起，5天居家檢疫加上9加強版天自主健康管理，而若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則不用居家檢疫隔離，採7天自主健康管理即可，而各個方案均須搭配PCR採檢。





而當日往返且未入境第三地的短程航班組員，尚未接種疫苗或僅接種1劑疫苗者，採14天自主檢康管理，若已接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則進行日常自我健康監測與每14天進行PCR採檢即可。



