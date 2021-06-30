▲ 紐柏林紀錄新王者！Porsche 全新 Cayenne Turbo GT 新台幣 950 萬起現身！

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與 Cayenne Turbo Coupé 相比，Cayenne Turbo GT 車身高度降低了 17 mm，被動式底盤元件與主動式控制系統皆更新設計和優化，並精確校正以確保系統之間能天衣無縫的整合，以實現更卓越的駕馭感受與性能表現。舉例而言，三氣室氣壓式懸載系統強度提升 15%，保時捷主動式懸載調整系統（PASM)）的減震特性與動力輔助轉向升級系統 （Power Steering Plus）、後軸轉向系統皆因應車輛特性進行調整，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）中的主動式防傾穩定系統亦由性能導向軟體控管，以提供更出色的防傾穩定性和抓地力、更精準的轉向表現，極更高的過彎速度。保時捷扭力分導系統（PTV）允許更高的扭力分配比，因此全面進化的前軸更保證了卓越的操控表現。Turbo GT 的前輪較 Turbo Coupé 加寬 1 吋，負外傾角增加 0.45 度，提供專為 Turbo GT 開發的新型 22 吋Pirelli P Zero Corsa 高性能輪胎與地面有更大的接觸面積。保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB）亦為此車型標準配備之一。





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反應更迅速的Tiptronic S變速系統 與鈦合金跑車化排氣系統





Cayenne Turbo GT 搭載目前保時捷動力最強悍的雙渦輪增壓八缸引擎。從曲軸、傳動軸、渦輪增壓器、燃油直噴系統、進氣系統到中冷器皆進行全面升級。Turbo GT 的 V8 引擎與 Turbo Coupé 的差異處在於基礎零件的更動，如：曲軸、連桿、活塞、正時鏈條傳動系統以及扭力震動減震調節系統。這些零組件的設計是為了提供更高的動力負載峰值及增強行車動態表現，以因應最大輸出達 640ps（471kW）優異動力輸出。八速 Tiptronic S 變速箱與保時捷循跡管理系統（PTM）亦進行改良，換檔反應更迅速之外，也配備了增壓空氣流動的水冷系統。Cayenne Turbo GT 搭載專屬標準跑車化排氣系統，其特色為位於車後下緣中央位置的排氣尾管，包含尾段消音器，部分排氣管由輕量化且極度耐熱的鈦合金製成，並透過省略中段消音器的設計成功減輕整體車重。





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運動化風格：碳纖維的外觀裝飾與 Alcantara 麂皮內裝





Cayenne Turbo GT 的革新設計展露其無與倫比的運動風格，全新冰極灰烤漆塗裝提供車主選擇。GT 專屬的前保險桿、外觀醒目的前擾流板，以及擴大的側邊冷卻進氣孔，皆構築出風格獨樹一幟的車頭樣貌。碳纖維形塑出的車頂輪廓，霧面黑色輪拱造型搭配 22 吋 GT Design 輪圈施以釹銀色烤漆，共同營造出優雅的側面車身。同樣是 GT 專屬的還有縱向安裝於車頂擾流板上的碳纖維側板，後擾流尾翼尺寸亦較 Turbo 車款搭增加 25mm，這樣的設計足以讓車輛於極速行駛時，再增加達 40kg 下壓力。碳纖維製成的後下擾流板更增添車尾的跑格。





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Cayenne Turbo GT 的運動化風格全面體現於其高水準的標配清單中，和以 Alcantara 麂皮為主要材質延伸的內裝。雙前座八向電動調整跑車座椅以及跑車化雙後座系統為標配，座椅皆採 GT 專屬設計，中央椅面採用 Alcantara 麂皮包覆，頭枕施以 turbo GT 字樣，釹銀或冰極灰色更襯運動氣息。標準配備承襲保時捷跑車的多功能跑車式方向盤，鑲嵌霧面黑色方向盤輻，含 12 點鐘方向施以競速黃色標記。





搭載 Cayenne Turbo GT 首度亮相：全新保時捷通訊管理系統





搭配 Cayenne Turbo GT 正式上市的全新一代保時捷通訊管理系統 （ PCM），為此車型帶來更優異的功能、嶄新的使用者介面以及智慧操作邏輯。保時捷通訊管理系統 6.0 版本同前版本支援 Apple Carplay，並再強化 Apple Music 和 Apple Podcast 的融合性。此外，全新版本現亦支援 Android Auto，意味著所有智慧型手機皆能與保時捷通訊管理系統 （ PCM）更完整而直覺化地整合使用，讓車主們輕鬆享受更加暢行無阻的互聯服務體驗。





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【全新 Cayenne Turbo GT 建議售價】





Cayenne Turbo GT 新台幣 9,500,000 元起



