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台美TIFA復談　工商大老肯定政府努力、但也提醒要小心

▲睽違近5年，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今（30）日復談，工商協進會理事長林伯豐肯定政府的努力，但也期盼加速推動台美雙邊貿易協定（BTA）。（圖／記者顏真真攝）
▲睽違近5年，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今（30）日復談，工商協進會理事長林伯豐肯定政府的努力，但也期盼加速推動台美雙邊貿易協定（BTA）。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-06-30 19:23:54

睽違近5年，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今（30）日復談，我方在會中提出洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），美方也表示了解並希望持續深化關係，而雙方也達成共識，將來就不同項目成立工作小組，整年度不斷討論相關議題。對於TIFA復談，工商大老肯定政府的努力，但包括工商協進會理事長林伯豐及全國工業總會秘書長蔡練生也都期盼透過TIFA進一步增進台美關係，並能簽訂台美BTA，也期望政府能向美方爭取新冠肺炎疫苗疫苗在台代工生產。不過，林伯豐也提醒，在談判過程美國背後有什麼目的或要我們做什麼事，「我們自己也要小心，有陷阱就不要跳了」。

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台美第11屆TIFA在台北時間今日上午7時復談，雙方針對供應鏈、數位貿易、貿易便捷化、勞工、環保等議題展開對話，在經歷8小時會談後，行政院在下午4時半召開記者會說明這次會議台美雙方廣泛深入對談，成果豐碩。總談判代表、行政院政務委員鄧振中說，今日對未來雙邊經貿關係深化與提升鋪了很好的基礎，也將就不同項目成立工作小組，全年度就個別議題展開討論，未來也有機會達到BTA的目標。

此外，這次台美雙方也就醫療器材議題達共識，同意未來簡化審核文件程序，有利消費者加速取得醫療器材，我方希望透過雙邊合作，逐步以援助技術分享、代工授權等方式，擴大新冠肺炎疫苗藥品供應，在疫苗授權代工供應鏈問題，美方也就此議題表示願意往後持續在工作小組內討論。

對於TIFA復談，工商協進會理事長林伯豐認為能復談就表示政府有努力，過去美國要求我方開放萊克多巴胺豬美豬已做到，現在就要爭取台美BTA，看能不能談下來，尤其美國現在同意跟我們談TIFA，我們也應該要求疫苗看能否快一點進來，疫苗現在是我們現在最重要的事，我方要跟美國交涉。

即便今日談的內容看起來都是大方向，林伯豐說，這次我方主談人楊珍妮曾任過出身於經濟部經貿體系，是首位女性貿易局長，是好人才，也很會談判的，只是還是要謹慎，美國不會跟我們講背後有什麼目的，可能要求我們配合抵制中國大陸或是做什麼事，「我們都要很小心，有陷阱就不要跳了」。但林伯豐仍強調，政府能夠重新與美國洽談TIFA，能夠復談是好現象，「我們肯定政府的努力」。

至於對台美簽署BAT的期待，林伯豐說「有談總是有希望」，TIFA要定期一年一次，有沒有成果是另外一回事，有這平台是好的，如果台美BTA能做出來更好，並希望透過TIFA這個平台讓疫苗早點進來，尤其看起來Delta印度變異株疫情明年可能還無法解決，美國能否趕快把疫苗賣給我們，尤其能否授權在台代工生產。

工總秘書長蔡練生也提到台美經貿關係非常密切，長期以來台美TIFA都這個會議斷斷續續，「我們期待透過這個推動台美BTA」，尤其目前是台美關係最好的階段，也希望能達成一些較具體的協議，尤其老美仍是國際上主要領導者，透過台美TIFA可進一步增進台美關係，能簽BTA是最好，即便這還有漫長的路要走，復談首次不可能馬上就成功，可是會有示範效果，讓我們可以用同樣方式跟其他國家談。

雖然中國大陸不希望台灣跟老美走太近，但蔡練生認為也不能因中國大陸不喜歡，我們就不去做，「我們仍要站在台灣角度及立場增進我們的利益。」

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