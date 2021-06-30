台美TIFA復談　工商大老肯定政府努力、但也提醒要小心

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此外，這次台美雙方也就醫療器材議題達共識，同意未來簡化審核文件程序，有利消費者加速取得醫療器材，我方希望透過雙邊合作，逐步以援助技術分享、代工授權等方式，擴大新冠肺炎疫苗藥品供應，在疫苗授權代工供應鏈問題，美方也就此議題表示願意往後持續在工作小組內討論。
對於TIFA復談，工商協進會理事長林伯豐認為能復談就表示政府有努力，過去美國要求我方開放萊克多巴胺豬美豬已做到，現在就要爭取台美BTA，看能不能談下來，尤其美國現在同意跟我們談TIFA，我們也應該要求疫苗看能否快一點進來，疫苗現在是我們現在最重要的事，我方要跟美國交涉。
即便今日談的內容看起來都是大方向，林伯豐說，這次我方主談人楊珍妮曾任過出身於經濟部經貿體系，是首位女性貿易局長，是好人才，也很會談判的，只是還是要謹慎，美國不會跟我們講背後有什麼目的，可能要求我們配合抵制中國大陸或是做什麼事，「我們都要很小心，有陷阱就不要跳了」。但林伯豐仍強調，政府能夠重新與美國洽談TIFA，能夠復談是好現象，「我們肯定政府的努力」。
至於對台美簽署BAT的期待，林伯豐說「有談總是有希望」，TIFA要定期一年一次，有沒有成果是另外一回事，有這平台是好的，如果台美BTA能做出來更好，並希望透過TIFA這個平台讓疫苗早點進來，尤其看起來Delta印度變異株疫情明年可能還無法解決，美國能否趕快把疫苗賣給我們，尤其能否授權在台代工生產。
工總秘書長蔡練生也提到台美經貿關係非常密切，長期以來台美TIFA都這個會議斷斷續續，「我們期待透過這個推動台美BTA」，尤其目前是台美關係最好的階段，也希望能達成一些較具體的協議，尤其老美仍是國際上主要領導者，透過台美TIFA可進一步增進台美關係，能簽BTA是最好，即便這還有漫長的路要走，復談首次不可能馬上就成功，可是會有示範效果，讓我們可以用同樣方式跟其他國家談。
雖然中國大陸不希望台灣跟老美走太近，但蔡練生認為也不能因中國大陸不喜歡，我們就不去做，「我們仍要站在台灣角度及立場增進我們的利益。」