北市恢復公布確診足跡　黃珊珊：該確診為精準疫調揪出

台北市政府日前因為不公布相關確診者足跡，遭到外界質疑隱匿疫情，而台北市長柯文哲日前也表示，若確診數低於20例以下，就會重新公布相關疫調資訊。而今（30）日下午台北市防疫記者會也公布了一例確診疫調足跡，副市長黃珊珊也強調，該確診案例為北市府啟動精準疫調後所查出的確診案例。





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黃珊珊表示，日前一間位在大安區的耳鼻喉科醫師傳出確診，北市府在精準疫調的策略下，擴大尋找該醫師的相關接觸案例，而今日所公布的案14797確診案例就是該醫師的病患，而在期間與該耳鼻喉科醫師接觸的患者，還有100多人尚未接受篩檢，黃珊珊也呼籲民眾積極出面快篩，以免造成疫情破口。





黃珊珊直言，案14797被找出來確診，是由於大安區一名耳鼻喉科醫師6月23日確診，原本匡列有3名員工及醫師夫人，共4人居家隔離，但該醫師確診前出現發燒症狀到確診將近7天時間，看了200多位病患。北市匡列時，請教台北區管防疫醫師，醫師認為耳鼻喉科看診時都有做防護，病人也都有防護，這200多位病人不需居家隔離，只需要自主健康管理。





黃珊珊強調，今日公佈足跡的案14797確診者，就是購過精準疫調所找出，而該確診者足跡比較多涉及在大安區的嘉興公園，因此也呼籲6月24日至27日有在嘉興公園活動的民眾，關注自己身體是否有出現異狀，若有狀況則即時通知相關單位。



