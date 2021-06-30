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北市恢復公布確診足跡　黃珊珊：該確診為精準疫調揪出

▲台北市副市長黃珊珊30日公布北市一名確診案例的足跡，並表示該確診個案是由台北市精準疫調所查出。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊30日公布北市一名確診案例的足跡，並表示該確診個案是由台北市精準疫調所查出。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-30 18:57:56

台北市政府日前因為不公布相關確診者足跡，遭到外界質疑隱匿疫情，而台北市長柯文哲日前也表示，若確診數低於20例以下，就會重新公布相關疫調資訊。而今（30）日下午台北市防疫記者會也公布了一例確診疫調足跡，副市長黃珊珊也強調，該確診案例為北市府啟動精準疫調後所查出的確診案例。

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黃珊珊表示，日前一間位在大安區的耳鼻喉科醫師傳出確診，北市府在精準疫調的策略下，擴大尋找該醫師的相關接觸案例，而今日所公布的案14797確診案例就是該醫師的病患，而在期間與該耳鼻喉科醫師接觸的患者，還有100多人尚未接受篩檢，黃珊珊也呼籲民眾積極出面快篩，以免造成疫情破口。

黃珊珊直言，案14797被找出來確診，是由於大安區一名耳鼻喉科醫師6月23日確診，原本匡列有3名員工及醫師夫人，共4人居家隔離，但該醫師確診前出現發燒症狀到確診將近7天時間，看了200多位病患。北市匡列時，請教台北區管防疫醫師，醫師認為耳鼻喉科看診時都有做防護，病人也都有防護，這200多位病人不需居家隔離，只需要自主健康管理。

黃珊珊強調，今日公佈足跡的案14797確診者，就是購過精準疫調所找出，而該確診者足跡比較多涉及在大安區的嘉興公園，因此也呼籲6月24日至27日有在嘉興公園活動的民眾，關注自己身體是否有出現異狀，若有狀況則即時通知相關單位。

▲台北市政府30日起恢復公布確診者足跡相關資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府30日起恢復公布確診者足跡相關資料。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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