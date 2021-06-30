名家論壇》錢震宇／不如美國人的台灣人

台美貿易暨投資架構協定(TIFA)會議今天復談，總統蔡英文昨天搶在第一時間發表談話影片，並在臉書發文。談話內容不著邊際的講了一下疫情，接著就大讚TIFA是我對外貿易的一大進展，可深化台美經貿關係，最後還要大家給外交、經貿團隊最大的鼓勵。正逢全台灣遭受疫情肆虐的當下，蔡英文只在意台美TIFA跟美國老大哥的心情，著實可悲！





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台灣此刻最要緊的是疫苗跟紓困，就是後疫情時代的經濟民生復甦問題，及伴隨著各國紓困及發放救助金政策而可能引發的通貨膨脹問題。蔡政府有去統計因為5月這波疫情而關閉或申請停業的商家或業者數量嗎？又有多少基層勞動者因為疫情而遭致減薪或暫時沒了工作？





疫情底下，台灣民眾的生活其實多所犧牲，尤其是底層的弱勢更是非常辛苦。一位經營劇團的朋友說，疫情後原訂的演出全都取消，而且看不到盡頭，即便紓困也是杯水車薪，還有員工要養的他問我，連續兩個月沒有收入的生活會是怎樣？我只能苦笑著回他：自立自強、自我救濟。





另一位經營影印店的大哥則是跟我說，他只做到這個月底，因為前幾天房東突然說要把房子收回，臨時找不到店面的他一時之間也租不起其他店面。因為學校停課、公司分流上班，會議都改成視訊，所以我是他近來極為少數的客人，所以才跟我聊開。





我問他有申請紓困嗎？他說，紓困看得到吃不到，他是自營商，自己有登記公司，所以沒有參加工會，所以就無法由工會造冊領到紓困補助；再者他是老闆也是員工，也沒法申請員工薪資補助，因為政府不接受雇主同時又是員工。至於租金補貼則是房東得利，他是承租的房客，無法獲得補貼。





這些為了生活付出勞力的工作者，孜孜矻矻，這陣子都遇到同樣的問題，卻始終得不到政府的答案。這問題不是何時解封就能沒事，更不是台美TIFA能夠解決的，而是疫情已經改變社會人際及消費行為的樣態，而身兼執政黨領袖的蔡英文絲毫不在意，或者是說根本無法體會。





美國總統拜登的愛犬過世，蔡英文上推特留言哀悼；美國佛州一棟濱海公寓坍塌，蔡英文也上去留言，表達來自台灣的關心和慰問，希望受困的民眾能夠獲救；可是，蔡英文從來沒有為了一位台灣民眾失去經濟來源或是家人親屬而表達過哀悼或難過，一位都沒有。





翻開蔡英文近日行程，不是見美國人就是對著螢幕說話，6月6日接見美國聯邦參議員、6月25日頒授勳章給AIT處長酈英傑，此外就沒有對外行程了，一個中華民國的總統見美國人的次數比自己的國人還多，真的荒謬至極，難以想像！





這段期間，台灣的疫情狀況及疫苗數量並未好轉！病毒沒有因為蔡英文親美就被殺死，也沒因為蔡英文悼念美國人，餐廳及商家生意就因此變好；台灣的經濟狀況更加嚴峻、百業更加蕭瑟，但蔡英文就是無感。





不知道每天待在永和寓所裡的蔡英文看不看得到因為疫情而更加艱苦、為五斗米奔波的老百姓，還是吃著美食、看著寵物，整天想著美國大哥，要跟美國建立更加緊密的關係，緊密到忘記台灣這塊土地上的人民，忘記是誰賦權給蔡英文？





可憐的台灣人到最後只能自保，大嘆不如美國人！











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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