好心肝、禾馨爭議遭政風調查　衛生局長黃世傑請假一個月

台北市的好心肝及禾馨診所日前因為違規為不具資格者施打疫苗，遭到台北市政府相繼裁罰並取消合約疫苗施打資格。而過程中針對衛生局提供兩間診所大量疫苗，政風處與廉政委員會也介入調查其中是否有不法的嫌疑。不過台北市議會今（30）日下午進行法案審議時，台北市衛生局長黃世傑告假，社民黨市議員苗博雅也詢問原因，副局長陳正誠則透露，黃世傑為了在調查時間內避嫌，所以從27日起請假一個月。





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台北市議會今日下午進行議案審查時，社民黨市議員苗博雅詢問，由於議程中有許多與防疫相關的案子，為何衛生局長可以請假不來？對此副局長陳正誠表示，因為黃正在接受廉政委員會的調查，所以不克前來。苗博雅追問黃世傑是什麼時候開始請假？台北市秘書長陳志銘才說，黃世傑是自28日請假到7月27日。





苗博雅批，好心肝事件，衛生局從上到下很多人被調查，並非只有黃世傑，如果每個被調查的人都以被調查為由請假，豈不就沒人在崗位上？對此，陳志銘說，目前科長與專員都沒有請假，但在上位的人，現在避嫌一下比較好，衛生局有派代理人。





台北市政府發言人陳智菡則指出，北市疫情狀況趨緩，加上全案正在調查中，柯市長准予黃世傑局長請假迴避、休息，改由副局長陳正誠作為職務代理人；陳智菡強調，陳正誠無論對防疫業務及疫苗分配都十分熟稔，業務銜接沒問題，代理期間不影響北市整體防疫運作。



