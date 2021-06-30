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3所私校將漲學費？法院判教育部否決申請「裁量怠惰」

▲世新大學、中原大學及實踐大學申請跳漲學費遭教育部否決，台北高行政法院判否決無效。（圖／NOWnews資料照）
▲世新大學、中原大學及實踐大學申請跳漲學費遭教育部否決，台北高行政法院判否決無效。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-30 19:12:40

世新大學、中原大學及實踐大學曾向教育部申請調漲107學年學費，不過遭教育部否決，而三所私校也告上行政法院，結果於25日出爐，台北高行政法院判決教育部否決無效，三校也在今（30） 日發聲明表示，法院確認學費收取屬於大學自治範圍，非常值得肯定，期盼教育部早日通過申請。

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世新大學、中原大學及實踐大學等三所私校在25日收到台北高等行政法院判決，認定教育部否決三校於107學年調漲學費之處分違法不當，除撤銷原處分及訴願決定之外，命教育部依照判決意旨，另做適法處分。

針對該判決，三校均表示十分欣慰，並希望教育部能夠尊重裁判要旨及大學自治精神，讓大學得以及時充實辦學資源，提供更好的學習環境，並確保台灣高教品質。

判決中指出，預算籌措分配屬大學自治之範圍，而籌措之手段當然包括對學生收取費用，學雜費收取應屬大學自治之範圍，國家就此所為之監督，應於法律規定範圍內為之。其次，法院認定，教育部否准三校調整學費之理由，均非明確，且未指明具體情事，已難認屬有據。

判決寫到，教育部所稱三校申請學費調漲不符合資訊公開程序、研議公開程序的審查要件，是增設法規並無要求的，屬於法無據，而教育部指三校助學項目金額查核機制不詳部分，亦屬於法無據。最後，法院諭示，教育部於收到三校調整學雜費之申請後，應「按各校具體情況，行使裁量權，覈實核定准予調整之幅度」，教育部否准三校的申請，「裁量怠惰」。

三校共同聲明表示，法院確認「學費收取」屬於大學自治範圍，非常值得肯定，依據本件判決意旨，教育部應於公告基本調幅上限 1.85%及前一學年 度未調整者調幅上限 2.29%之範圍內，按各校具體情形，核定准許三校調漲學雜費，雖然此範圍和三校申請主張2.5%及3.6%地調漲幅度有差異，但仍有助於挹注日漸短絀的高教辦學資源，希望教育部正視高教資源不足的困境與大學自治，早日依據判決准許三校調漲學費。


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