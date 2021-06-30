COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女星「愛的小手」打到斷！崩潰育兒笑歪眾人

▲陳仙梅居家帶娃超崩潰。（圖／民視）
▲陳仙梅居家帶娃超崩潰。（圖／民視）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-30 19:56:40｜2021-06-30 20:01:25

節目《這事有影嘸》今天邀請到陳仙梅、洪都拉斯、宋哥以及營養師黃淑惠，一起與主持人林美秀聊聊「宅家不崩潰！擺脫疫情的憂慮！」的話題。陳仙梅坦言，二個兒子活潑好動完全無法控制，居家育兒實在崩潰到不行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳仙梅居家帶娃超崩潰。（圖／民視）
▲▼陳仙梅（左）有兩個兒子。（圖／民視）
▲陳仙梅居家帶娃超崩潰。（圖／民視）
節目公布三項宅家大家最困擾的事情，第一就是「夫妻相看兩相厭，豬隊友拿來裝飾用！」，林美秀大嘆實在太佩服有孩子宅在家的人，陳仙梅不囉嗦馬上拿出已經打到斷掉的「愛的小手」，更開玩笑說愛的小手現在估計賣到缺貨了，二個兒子活潑好動完全無法控制，崩潰育兒的陳仙梅搞笑說繼續宅下去，接下來想要購入「吹箭」，逗得現場哈哈笑。

陳仙梅表示，最痛苦的就是為了孩子功課，晚上都煩躁睡不好，因為白天網路視訊上課孩子都沒有持續超過5分鐘專注，氣得在旁伴讀的她在要不斷提醒小孩是「自己親生的」才不會掐他們。

不過，陳仙梅也大誇老公，很慶幸自己在這段時間身邊有的是一位神隊友，真的幫她很多。她分享，兩個兒子一個小學、一個幼稚園，都是正值最皮的時候，爭吵跟教訓孩子是難免，常常被鄰居抗議小孩太吵了，讓她苦惱不已，但慶幸老公家事一手包辦，完全不需要她提醒，好笑的是，老公家事一辦完，就會把自己關在只剩下高速公路車聲的陽台，把啤酒、烤肉架、iPad一起搬到陽台，享受聽不見兒子呼喚的個人時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80%20%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.44%82.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.41%7.59%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.16%16.84%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.5%90.5%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀