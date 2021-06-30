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高市隔離大樓住戶遭質疑　醫界挺：緊急危機要有霹靂行動

▲高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授表示，他到場就見大樓內部電梯空間狹小、家戶間隔也不大，檢視整個環境後第一個建議就是讓住戶採檢完回家一人一室不太容易，必需要經過管理員的地方也很狹窄，縱使三棟大樓不同電梯，但也要經過管理室，所以，這個情況最好是環境清空，確保所有住戶的安全。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授表示，他到場就見大樓內部電梯空間狹小、家戶間隔也不大，檢視整個環境後第一個建議就是讓住戶採檢完回家一人一室不太容易，必需要經過管理員的地方也很狹窄，縱使三棟大樓不同電梯，但也要經過管理室，所以，這個情況最好是環境清空，確保所有住戶的安全。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-30 20:18:25｜2021-06-30 21:58:19

昨（29）日鳳山區一處大樓驚傳確診個案，高市府大動作召回整棟大樓146名住戶全面進行採檢、隔離，引來議員、律師及網友質疑太過，但也有許多民眾相挺，耕心療癒診所院長林耕新則力挺市長陳其邁的迅速反應，「防疫寧可多做而且要多做很多」；而高雄聯合醫院泌尿科醫師蔡秀男則表示，緊急危機，要有霹靂行動，專業防疫行動，實屬必要且適當

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高雄市長陳其邁在今（30）日的防疫記者會上表示，鳳山一處大樓今日公布一起確診個案，案14872是40多歲的女性，在6月29日確診，CT值為20，疫調人員發現她和仁武群聚當中的案14415住在同一棟大樓不同樓層，仁武群聚確診的案14415、14416住在7樓，而新增確診的案14872則是住在3樓，而案14872兩位70多歲的同住家人也在6月28日發病，送到高雄長庚檢驗後在昨日確診。

▲鳳山大樓清空消毒處置時序。（圖／高雄市政府提供）
▲鳳山大樓清空消毒處置時序。（圖／高雄市政府提供）
耕心療癒診所院長林耕新認為，參考去年其他國家面對病毒付出慘痛代價而學習到的教訓，「該隔就隔，該封就封」病毒完全不容許我們有一絲絲的延遲，日前高雄出現仁惠醫院員工隱匿疫情造成群聚感染，所幸當時陳其邁市長迅速隔離、疫調、匡列，很快化解危機，讓他心裡默默佩服，這才是面對病毒感染的最佳做法。

林耕新說，昨天鳳山大樓發現確診個案，高雄市再一次迅速反應，馬上啟動最高規格防疫措施，還好結果都是陰性，真是「天佑台灣」，今天卻看到竟然有人質疑防疫措施「是過度的？是擾民？」理由就是馬後跑的抱怨，「你看檢查不都是陰性？」，但假設有陽性個案呢？防疫是不容僥倖，寧可多做而且要多做很多。

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
「為什麼要封整棟大樓，全數隔離？泌尿科醫師蔡秀男指出，大樓發生複數群聚，非單一傳染鏈，疑電梯與通道環境污染，必須擴大匡列，全數篩檢，另地隔離、環境清消，以斬斷可能傳播鏈，以保護全棟大樓與鄰里居民生命安全，昨日從午間到晚上，實驗室在深夜全數PCR檢測報告出爐，除已確診者外，全數陰性，快速行動也示範了何謂真正的高雄版「精準疫調擴大匡列採檢迅速隔離清消術」。

蔡秀男強調，「緊急危機，要有霹靂行動」，專業防疫行動，實屬必要且適當，防疫公益目的是為了保護更多高雄市民生命，居民的自由與權益犧牲似乎也不得不然，要特別感恩這些住戶，更不能污名化他們，「如果不這樣，攔截失敗，萬一傳播出去，一個月之內，高雄市就會像北部，成千上萬染疫，甚至重症死亡，所有醫院也都會塞爆啊」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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