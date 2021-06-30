高市隔離大樓住戶遭質疑　醫界挺：緊急危機要有霹靂行動

昨（29）日鳳山區一處大樓驚傳確診個案，高市府大動作召回整棟大樓146名住戶全面進行採檢、隔離

寧可多做而且要多做很多

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市長陳其邁在今（30）日的防疫記者會上表示，鳳山一處大樓今日公布一起確診個案，案14872是40多歲的女性，在6月29日確診，CT值為20，疫調人員發現她和仁武群聚當中的案14415住在同一棟大樓不同樓層，仁武群聚確診的案14415、14416住在7樓，而新增確診的案14872則是住在3樓，而案14872兩位70多歲的同住家人也在6月28日發病，送到高雄長庚檢驗後在昨日確診。

▲鳳山大樓清空消毒處置時序。（圖／高雄市政府提供）

耕心療癒診所院長林耕新認為，

參考去年其他國家面對病毒付出慘痛代價而學習到的教訓，「該隔就隔，該封就封」病毒完全不容許我們有一絲絲的延遲，日前高雄出現仁惠醫院員工隱匿疫情造成群聚感染，所幸當時陳其邁市長迅速隔離、疫調、匡列，很快化解危機，讓他心裡默默佩服，這才是面對病毒感染的最佳做法。

林耕新說，昨天鳳山大樓發現確診個案，高雄市再一次迅速反應，馬上啟動最高規格防疫措施，還好結果都是陰性，真是「天佑台灣」，今天卻看到竟然有人質疑防疫措施「是過度的？是擾民？」理由就是馬後跑的抱怨，「你看檢查不都是陰性？」，但假設有陽性個案呢？防疫是不容僥倖，寧可多做而且要多做很多。

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

「為什麼要封整棟大樓，全數隔離？

泌尿科醫師蔡秀男指出，大樓發生複數群聚，非單一傳染鏈，疑電梯與通道環境污染，必須擴大匡列，全數篩檢，另地隔離、環境清消，以斬斷可能傳播鏈，以保護全棟大樓與鄰里居民生命安全，昨日從午間到晚上，實驗室在深夜全數PCR檢測報告出爐，除已確診者外，全數陰性，快速行動也示範了何謂真正的高雄版「精準疫調擴大匡列採檢迅速隔離清消術」。

蔡秀男強調，「緊急危機，要有霹靂行動」，專業防疫行動，實屬必要且適當，防疫公益目的是為了保護更多高雄市民生命，居民的自由與權益犧牲似乎也不得不然，要特別感恩這些住戶，更不能污名化他們，「如果不這樣，攔截失敗，萬一傳播出去，一個月之內，高雄市就會像北部，成千上萬染疫，甚至重症死亡，所有醫院也都會塞爆啊」。