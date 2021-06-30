COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

併校在即？北醫董事長張文昌等6人入選康寧公益董事

▲教育部改派的康寧大學公益董事名單今（30）日晚上出爐，「群組董事」由台北醫學大學勝出。（圖／翻攝自北醫大官網）
▲教育部改派的康寧大學公益董事名單今（30）日晚上出爐，「群組董事」由台北醫學大學勝出。（圖／翻攝自北醫大官網）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-30 20:31:30

由教育部改派的康寧大學公益董事名單今（30）日晚上出爐，先前受到矚目的台北醫學大學與智慧健康系統兩組「群組董事」由台北醫學大學勝出，包含北醫董事長張文昌等6人。但在個人董事部分，由於1個名額為由校內推選出的康寧大學專任教師，不過先前因未納入編制外專任教師遭到抗議，教育部小組決議退回，要求校方一個月內重新進行校內選舉後再提出，因此13席董事仍有1席空缺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
康寧大學董事會因租用台糖公司土地，但並未履行捐資承諾，教育部在去（2020）年7月向聲請法院解除全體董事職務通過，依據法規將由教育部改派公益董事，在經過一階與二階決選後名單正式出爐，其中由台北醫學大學與智慧健康系統競爭的「群組董事」，教育部推選小組認定由台北醫學大學勝出，包含北醫董事長張文昌、李祖德、陳玲玉、林建煌、朱娟秀、許淑羣等6人。

依據北醫提案承諾，預計將募款至少1.5億元，支持康寧初期校務發展，並以兩校合併為目標，北醫大校長林建煌曾表示，北醫經營附屬機構，每年盈餘10至15億元，並挹注辦學，不過併校前不能直接以北醫的經費挹注，會先採募款進行。

教育部表示，依私立學校法第25條第2項規定，就熱心教育之公正人士中，指定學校師生代表、工會代表及相關領域專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組 ，共有群組董事2組及個人董事19人入圍第2階段決審，該小組於今日召開決審會議選出群組董事1組及個人董事6人。

個人董事名單包含何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋、蔡惠任，但個人董事其中1位應為康寧大學自行推選產生的專任教師，不過提報的候選人不符合公開程序，候選人及投票人未包含編制外專任教師，因此小組決議退請學校於1個月內重新推選候選人後再報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
84.62%15.38%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
16.95%83.05%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.47%7.53%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.67%16.33%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.33%90.67%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀