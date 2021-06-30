併校在即？北醫董事長張文昌等6人入選康寧公益董事

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依據北醫提案承諾，預計將募款至少1.5億元，支持康寧初期校務發展，並以兩校合併為目標，北醫大校長林建煌曾表示，北醫經營附屬機構，每年盈餘10至15億元，並挹注辦學，不過併校前不能直接以北醫的經費挹注，會先採募款進行。
教育部表示，依私立學校法第25條第2項規定，就熱心教育之公正人士中，指定學校師生代表、工會代表及相關領域專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組 ，共有群組董事2組及個人董事19人入圍第2階段決審，該小組於今日召開決審會議選出群組董事1組及個人董事6人。
個人董事名單包含何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋、蔡惠任，但個人董事其中1位應為康寧大學自行推選產生的專任教師，不過提報的候選人不符合公開程序，候選人及投票人未包含編制外專任教師，因此小組決議退請學校於1個月內重新推選候選人後再報。
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