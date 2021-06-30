COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市預約殘劑搶破頭 市府急喊停改弦易轍

▲台中市預約殘劑搶破頭，浪費人力， 市府檢討後喊停，改弦易轍。（圖／市府提供）
▲台中市預約殘劑搶破頭，浪費人力， 市府檢討後喊停，改弦易轍。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-30 20:39:07

針對台中市施打殘劑搶破頭一事，市府檢討後，為避免市民為爭取極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，甚至讓預約民眾最後因無法接種而失望，決定停止殘劑預約制度，改弦易轍，另推新措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市府新調整的策略有二，第一，若有殘劑產生，直接由快打站間互相調度，不浪費疫苗；第二，若還有剩下殘劑，則直接由快打站指揮官，針對1至6類造冊人員，致電施打，並且公布名單，秉持三公原則公平、公開、公布。

台中市殘劑線上預約造成民眾搶破頭，據網站統計，有超過300萬人次瀏覽與點擊，共19,935人預約成功。但是，最後施打人數僅為21人，機率約為千分之一，說是搶破頭不為過。

台中市新聞局長黃國瑋表示，今(30)日上午，台中市府開設40處快打站，最後僅6站有殘劑，都是零星劑量，這種情況下，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，消耗防疫能量，考量接下來莫德納疫苗，民眾接種意願可能踴躍，殘劑數量更少，因此決定停止網站預約制度，另調整更合適辦法。

市府新規畫的2個策略是，第一，快打站若有零星殘劑產生，可由民政系統的快打站互相調度，「哪一個快打站已經打完，產生殘劑者，可調度至尚在施打的快打站，進行疫苗補充，互相支援，提升疫苗覆蓋率」。第二，若仍有殘劑尚存，授權快打站指揮官針對1至6類造冊人員，可進行致電施打。

針對殘劑問題，由於市長盧秀燕堅持秉持三公原則，才特別建立殘劑預約制度。但執行之後，因為殘劑數量實在太少，加上近日Delta變種病毒入侵台灣，讓整體施打率提升，殘劑剩餘量開放市民預約不符合效益，因此提出兩策略進行改善，後續也將依中央開放對象依據施打，也盼中央加速配發更多疫苗，讓社會提升保護力，造成不便，市府致歉。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
84.62%15.38%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
16.95%83.05%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.47%7.53%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.67%16.33%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.33%90.67%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀