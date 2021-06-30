中市預約殘劑搶破頭 市府急喊停改弦易轍

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台中市殘劑線上預約造成民眾搶破頭，據網站統計，有超過300萬人次瀏覽與點擊，共19,935人預約成功。但是，最後施打人數僅為21人，機率約為千分之一，說是搶破頭不為過。
台中市新聞局長黃國瑋表示，今(30)日上午，台中市府開設40處快打站，最後僅6站有殘劑，都是零星劑量，這種情況下，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，消耗防疫能量，考量接下來莫德納疫苗，民眾接種意願可能踴躍，殘劑數量更少，因此決定停止網站預約制度，另調整更合適辦法。
市府新規畫的2個策略是，第一，快打站若有零星殘劑產生，可由民政系統的快打站互相調度，「哪一個快打站已經打完，產生殘劑者，可調度至尚在施打的快打站，進行疫苗補充，互相支援，提升疫苗覆蓋率」。第二，若仍有殘劑尚存，授權快打站指揮官針對1至6類造冊人員，可進行致電施打。
針對殘劑問題，由於市長盧秀燕堅持秉持三公原則，才特別建立殘劑預約制度。但執行之後，因為殘劑數量實在太少，加上近日Delta變種病毒入侵台灣，讓整體施打率提升，殘劑剩餘量開放市民預約不符合效益，因此提出兩策略進行改善，後續也將依中央開放對象依據施打，也盼中央加速配發更多疫苗，讓社會提升保護力，造成不便，市府致歉。