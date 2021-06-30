巷仔內／萊豬換疫苗和TIFA復談　美國助蔡政府力戰公投

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COVID-19疫情爆發已經超過一年，全球至今依舊籠罩在疫情的陰影下，經貿環境與供應鏈也在持續變動與重組。台美此時恢復TIFA會談，在政治戰略意義上，美方藉此宣示，儘管受到疫情衝擊，勢力仍可觸及亞太區域；同時，選在中共百年黨慶之際復談台美TIFA，也有意猛踩中國的痛腳，向中國展示實力。
而我方去年8月參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量相關規範，讓萊豬得以進入台灣，美方對此表示肯定，給予善意回應，因而促成今日的重啟會談。但蔡政府既然頂著國內民意的壓力開放萊豬，也必須從美方換得利益，才說得過去，例如雙方已取得共識，將加速疫苗等防疫物資的流通，在疫情之下就是當務之急。
雖然因為疫情仍在控制範圍內，蔡政府的民調並未崩盤，但單就萊豬議題，每回民調皆顯示國人普遍不贊同開放，甚至被在野黨趁勝追擊，燒出了公投案。對蔡蘇體制來說，公投將會是2022地方選舉「正式賽」前的「熱身賽」，倘若結果慘烈，2022民進黨退回濁水溪防線也非不可能。
能讓蔡政府在看似不利的熱身賽逆轉關鍵，便是讓國人有感，包括開放萊豬後所換取的更多台美合作、加惠台灣的實質成果。此次台灣本土疫情爆發，最重要的戰略物資疫苗，取得速度確實輸給疫情的擴散速度，至今國人施打率偏低，透過美國即時援助，保護國人健康，也讓蔡政府信任度得以維持，美國也在今天承諾，對於台灣爭取疫苗代工權，會持續洽談。
美國此次讓TIFA復談，無疑也是幫了蔡政府一把，蔡政府可以大聲表示，開放萊豬進口，台美關係多所進展，利大於弊。台美之間所謂真朋友真進展，當然也是建立在國際社會的利益導向，沒有國家會無緣無故幫助別國，在與美利益交換之下，我方換取未來有機會簽署台美BTA，又或者更多參與國際組織的機會，逐步朝正常國家邁進，除了持續考驗蔡政府的談判手腕，對於即將到來的公投之戰，執政黨也多了幾分防守戰力，說服國人作出選擇。