立陶宛機構獲近2千筆台灣善款　召集人驚嘆奇蹟

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高風險懷孕中心專案召集人尼維列內（SimonaNevieriene）告訴中央社記者，台灣人的愛心創造了奇蹟。根據過往經驗，中心在立陶宛募資平台一年可募得約2萬美元，但對於在GlobalGiving國際慈善募資平台能募得的金額，中心原本並不樂觀，因為「我們是新面孔」。
然而，出乎意料的是，光是來自台灣的善款在一週內就高達13萬5000美元，讓機構不僅迅速達標、超標，後來更將目標提高至20萬美元。
尼維列內說，團隊對台灣民眾的感激難以言喻，尤其令人感動的是，雖然兩地相隔遙遠，台灣與立陶宛人民依然能心靈相通，並一起讓世界變得更美好。
根據尼維列內提供的資料，從23日至30日上午，來自台灣的捐款總計有1928筆，其中單是29日一天就湧入超過1400筆。這是高風險懷孕中心自2013年成立以來首次收到來自台灣的善款。
中心去年12月1日在GlobalGiving上架募資計畫，至今年6月23日共計約1780人捐款，大多來自立陶宛。募資項目包括為高風險懷孕女性及她們的孩子提供心理、物質、金錢援助。
高風險懷孕中心昨天在臉書專頁貼文感謝台灣民眾的愛心。尼維列內指出，據她觀察，對於政府捐贈台灣疫苗，立陶宛民眾大多正面看待，因為「行有餘力，就該互相幫忙」。
她提到，立陶宛曾為擺脫蘇聯占領並重獲獨立奮鬥數十載，因此民眾多傾向支持努力保有自身獨立性的民族，可預期對台灣也較容易「同情共感」。她期待一如台灣民眾對立陶宛民眾展現的高度善意，立陶宛當地更具影響力的人士能對支持台灣採取更有力行動。（編輯：林憬屏）1100630