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新加坡縮短2劑疫苗間隔時間　預購抗體藥物Sotrovimab

▲隨著更多疫苗抵達，新加坡加速推動疫苗接種，2劑間隔時間從先前6至8週縮短至4週，讓更多民眾能儘早完整接種。新加坡也預購抗體藥物Sotrovimab，用以治療輕、中度患者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著更多疫苗抵達，新加坡加速推動疫苗接種，2劑間隔時間從先前6至8週縮短至4週，讓更多民眾能儘早完整接種。新加坡也預購抗體藥物Sotrovimab，用以治療輕、中度患者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-01 06:06:35

（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）隨著更多疫苗抵達，新加坡加速推動疫苗接種，2劑間隔時間從先前6至8週縮短至4週，讓更多民眾能儘早完整接種。新加坡也預購抗體藥物Sotrovimab，用以治療輕、中度患者。

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疫苗被視為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最有效的方法之一。新加坡先前在COVID-19疫苗供應有限下，調整施打策略，將2劑接種時間從3到4週延長至6至8週，以讓更多人能至少先打一劑，獲得部分保護力。

不過，隨著更多疫苗抵達，新加坡衛生部表示，從6月29日起，2劑接種間隔時間從6至8週縮短至4週，不論接種Pfizer-BioNTech/Comirnaty或莫德納（Moderna）都適用。這樣一來，就能確保更多人能早點完整接種2劑。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國疫苗接種計畫，預計為所有新加坡公民、長期居民（包括永久居民及長期准證持有者等外籍人士）免費接種。目前批准使用美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗等2款。

衛生部日前表示，在加速疫苗供應之際，新加坡將接收一批「復必泰」（Comirnaty）疫苗，強調這批疫苗與輝瑞疫苗依同樣過程及程序生產，都是在歐洲製造、直送新加坡，唯一的差別只是標籤不同。

自新加坡啟動全國接種計畫以來，優先為醫療及前線人員、70歲以上長者接種，接著擴及其他年齡層對象。衛生部指出，今天起開始為12歲至39歲的永久居民、長期准證持有者接種疫苗，比原先規劃提早了2天。

另一方面，星媒報導，新加坡政府已和英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）和美國生技公司VirBiotechnology簽訂預購協議，購買單株抗體藥物Sotrovimab。這款藥物適用於治療COVID-19輕度到中度患者。

此外，新加坡政府先前表示，已完整接種2劑的民眾可免除參加現場表演、會展及婚禮等大型活動的事前檢測。不過，「海峽時報」（The Straits Times）引述衛生部表示，中國科興（Sinovac）疫苗不屬於全國接種計畫使用的疫苗，所以接種科興疫苗者並不能豁免活動前的檢測。

衛生部解釋，未列入全國接種計畫中的疫苗可能缺乏足夠資料證明疫苗的有效性，因此注射全國接種計畫以外疫苗的人，仍需進行活動前檢測。

除了Pfizer-BioNTech、莫德納等2款疫苗，新加坡也預先採購了科興疫苗，不過至今仍未批准使用。

儘管星當局尚未批准科興疫苗，但首批科興疫苗2月底就運抵新加坡。衛生部日前宣布，允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，使用政府現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種這款疫苗的民眾施打。（編輯：高照芬）1100630

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