台新金完成交割 保德信人壽納子公司並將更名台新人壽
台新金控宣布已於今（30）日完成併購保德信人壽的交割程序，正式完備金控版圖，成為擁有銀行、保險、證券3大核心業務引擎的完整金融控股公司，並已著手申請更名為台新人壽。
記者顏真真/台北報導
2021-06-30 21:50:59
台新金表示，在保德信人壽成為台新金的一員之後，將申請更名為台新人壽，原保戶的既有權益除了獲得完整保障之外，更可享有金控各子公司所提供的創新且多元的金融商品服務。對於新加入台新金大家庭的保德信人壽的同仁，台新金更滿懷期待攜手共同成長讓，致力成為全民的智慧好夥伴。
台新金也再度感謝金管會給予的專業建議與指導及所付出的心力，亦感謝美國保德信對台新金的認同，提供台新併購保德信人壽的機會。台新金也提到，台新人壽預定的首任董事長及總經理將由蔡康、邢益華擔任，兩位對於保險業務相當熟稔，亦是台新於眾多菁英人士中精挑細選後禮聘的專業人才，待金管會完成資格審查同意後，經營團隊將秉持台新永續經營之初心，帶領台新人壽擴增保險業務的深度與廣度。
台新金也強調，台新人壽也將持續經營既有優質的壽險顧問團隊及發展銀行保險通路，與金控各子金司資源整合運用，提供社會大眾更多元化的金融保險商品與優質服務。