屏東防堵Delta病毒　綠營：潘孟安維持網路聲量好感度

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熟悉大數據的綠營幕僚透露，相較於屏東，同樣在這波疫情中討論度較高的台北市長柯文哲，在面對爭議時，常用他的「鯊魚理論」拋出新話題讓媒體追逐，雖然獲得高聲量，但爭議也多，導致柯在6月份的好感度只有0.24，「負面聲量高達654830則，是正面聲量158116的4.1倍」
幕僚表示，新北市長侯友宜也因為防疫效率不如預期、疫調受到質疑，6月份好感度僅0.33，也就是負面聲量為正面聲量的3倍。
幕僚指出，屏東因為Delta變種病毒的突襲，意外讓潘孟安受到全國矚目，有別於柯文哲的「鯊魚理論」，出身屏東的潘孟安，以他一貫「洋蔥哲學」強調穩紮穩打，立刻啟動全村篩檢，「重複兩次，不是跳針！」按部就班把防疫工作做到位，而屏東的相關確診案例也快速降低。同時，潘孟安在臉書上向全民報告屏東防疫進度，強調「不甩鍋、不卸責、不口水」，呼籲民眾鍵盤無法解決問題、耍嘴炮無助整個防疫工作，也讓潘孟安聲量升高。
幕僚分析，相較於醫療資源充沛的雙北，屏東在先天醫療資源不足的情況下，卻能做好疫調，用最快速度篩檢，相較於雙北充沛醫療資源卻無法降低確診數，確實讓民眾明顯對比出差異。潘孟安過去曾說，恆春洋蔥因長期受落山風吹拂，腰彎得很低，但品質卻很好，這樣的「洋蔥哲學」也反映在他的危機處理上，並且體現在潘孟安的好感度數據，更能獲得民眾信任。