COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

屏東防堵Delta病毒　綠營：潘孟安維持網路聲量好感度

▲屏東縣枋山鄉傳出Delta變種病毒疫情，縣長潘孟安啟動防疫作業，根據綠營大數據資料顯示，潘孟安整體網路聲量上升，也維持網路好感度。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣枋山鄉傳出Delta變種病毒疫情，縣長潘孟安啟動防疫作業，根據綠營大數據資料顯示，潘孟安整體網路聲量上升，也維持網路好感度。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-06-30 22:00:29｜2021-06-30 22:01:34

屏東縣枋山鄉傳出Delta變種病毒疫情，縣長潘孟安緊急啟動全村篩檢與接種疫苗，以及各種嚴格的防疫措施，而近日國人關注屏東疫情，也讓潘孟安的防疫表現受到矚目。根據綠營大數據資料顯示，潘孟安整體網路聲量於6月25日開始上升，且在近期發生確診案例增加的縣市中，仍有不錯表現，首長好感度也優於台北市的柯文哲和新北市的侯友宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據綠營大數據資料顯示，整體來看，傳出疫情的縣市，其首長的負面聲量普遍會升高。潘孟安6月1日至6月29日的正負面聲量分別為31993和36158則，好感度（正負聲量比P/N值，計算方式為正面聲量除以負面聲量）達到0.88，即使在6月25日至6月29日屏東疫情升高甚至檢測出Delta變種病毒，潘孟安好感度仍達0.7。

熟悉大數據的綠營幕僚透露，相較於屏東，同樣在這波疫情中討論度較高的台北市長柯文哲，在面對爭議時，常用他的「鯊魚理論」拋出新話題讓媒體追逐，雖然獲得高聲量，但爭議也多，導致柯在6月份的好感度只有0.24，「負面聲量高達654830則，是正面聲量158116的4.1倍」

幕僚表示，新北市長侯友宜也因為防疫效率不如預期、疫調受到質疑，6月份好感度僅0.33，也就是負面聲量為正面聲量的3倍。

幕僚指出，屏東因為Delta變種病毒的突襲，意外讓潘孟安受到全國矚目，有別於柯文哲的「鯊魚理論」，出身屏東的潘孟安，以他一貫「洋蔥哲學」強調穩紮穩打，立刻啟動全村篩檢，「重複兩次，不是跳針！」按部就班把防疫工作做到位，而屏東的相關確診案例也快速降低。同時，潘孟安在臉書上向全民報告屏東防疫進度，強調「不甩鍋、不卸責、不口水」，呼籲民眾鍵盤無法解決問題、耍嘴炮無助整個防疫工作，也讓潘孟安聲量升高。

幕僚分析，相較於醫療資源充沛的雙北，屏東在先天醫療資源不足的情況下，卻能做好疫調，用最快速度篩檢，相較於雙北充沛醫療資源卻無法降低確診數，確實讓民眾明顯對比出差異。潘孟安過去曾說，恆春洋蔥因長期受落山風吹拂，腰彎得很低，但品質卻很好，這樣的「洋蔥哲學」也反映在他的危機處理上，並且體現在潘孟安的好感度數據，更能獲得民眾信任。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80.95%19.05%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.46%82.54%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.68%7.32%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.11%15.89%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.87%90.13%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀