低風險區打兩劑疫苗赴菲僅需隔離7天　台灣在列

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今晚在臉書貼文表示，政府跨部門抗疫工作小組今天將以下國家和地區列為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）低風險的「綠色」地區。
「綠色」地區名單包括：澳洲、中國、香港、以色列、寮國、紐西蘭、新加坡、韓國、台灣、越南等57個國家和地區。
根據菲律賓政府跨部門抗疫工作小組決議，「綠色」國家和地區歸類標準，是菲國衛生部綜合考量過去28天此國家或地區的COVID-19發病率和新病例趨勢而定。
旅客被視為完整接種兩劑疫苗的標準包括：接種兩劑疫苗或接種僅需一劑的疫苗後，已經過了兩週，且接種的疫苗須經菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）給予緊急使用許可或特別許可，或在世界衛生組織（WHO）的緊急使用清單上。
另外，旅客須攜帶國際預防接種證明書，以證明接種過兩劑疫苗。菲律賓海外勞工則可攜帶經菲律賓海外勞工辦公室（POLO）驗證的官方接種文件，海外勞工辦公室自7月5日起接受驗證申請。
決議文指出，菲律賓檢疫局（BOQ）須確保這些旅客經過7天的嚴格檢疫隔離；隔離第5天，旅客須接受即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗。隔離期滿後7天內，旅客須自行監測是否出現任何COVID-19症狀。
菲律賓今天通報新增4509例COVID-19確診、105人不治，新增病例數較先前的疫情高峰緩和，累計確診病例達141萬2559例、2萬4662人病逝。（編輯：黃自強）1100630