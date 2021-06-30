改用台北通QRcode「逆唐鳳」？副發言人：不做功課亂爆料

因應新冠肺炎疫情，全台進行三級警戒，進入公共場合前都要配合掃描登記實名制QR code。而台北市政府結合原有台北通app，近日向攤商及店家宣導改換成台北通QR code，讓民眾在透過app掃描後能夠得知場館或店家名稱，便於工作人員辨識。不過民進黨台北市議員陳怡君質疑，北市府發函建議商家更換唐鳳的QR Code，改成用台北通系統，批評柯文哲防疫不力，只顧跟中央對抗；不過晚間北市府副發言人林珍羽也回應，表示這是議員「不做功課又亂爆料」的假消息。





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陳怡君今天表示，北市府商業處日前發函給台北市商圈發展協會，建議店家更換張貼由台北市政府提供之台北通掃碼QR Code，不少商家反應，對於商業處的發文感到不解，因為唐鳳研發的QR Code系統，現在全國人民都會用，即便老人家常用的非智慧型手機，也能透過簡訊系統上傳，還稱這麼好用的系統不用，卻要強迫更換台北通系統，實在是匪夷所思。





林珍羽在臉書上貼文表示，台北通app一開始就是由行政院政務委員唐鳳親自整合1922防疫實聯制系統，就連北市發放給商家的QR code也是由中央所核發，所以「不管掃哪種QR code，都是唐鳳QR code。」所以並無外界所說「對幹唐鳳、硬要逆時中」。





林珍羽說，民眾透過台北通app掃描市府提供的台北通QR code，比起簡訊實聯智只能顯示店家代碼，一時難以辨認地點外，台北通則是在掃描後就會留下店家名稱；此外若同行者沒有攜帶手機，只要一人登記同行人數即可；而若民眾未下載台北通app，按照原本的「相機掃描」還是可以傳送實聯制簡訊，不會影響到原本的功能。





林珍羽強調，中央1922的簡訊系統是將資料封存於各大電信業者，台北通則是封存在市政雲，兩者都有受到公部門直接監管，只有在有疫調需求的時候才會解封查看，「都是依中央規定辦理，議員是想打臉柯文哲還是打臉唐鳳？」



