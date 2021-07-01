近半美參議員致函戴琪　籲為美台洽簽貿協做準備

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共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天公開與民主黨籍參議員華納（Mark Warner）在TIFA復談前夕，偕同其他40名跨黨派參議員聯名致給戴琪的信件。
連署議員中不乏重量級人士，例如參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）、參院商務委員會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）、參院軍委會共和黨首席成員殷荷菲（James Inhofe）等，也有多位參院財政委員會成員在列。
議員們向戴琪表示，很高興看到她在建立早期優先事項時，把美台TIFA復談納入重點之一。前一次TIFA召開是在2016年10月，這對把台灣視為重要貿易夥伴的美國來說，實在太久遠以前。
議員們懇請戴琪，應著重TIFA會談，並開始為美台洽簽自由貿易協定（FTA）或其他初步協議的工作做準備。他們指出，美台貿易對話有其重大戰略重要性，維持美國在該區域的經濟影響力、降低台灣對中國的依賴，對確保印太區域的開放和自由十分必要。
議員們說，去年8月，總統蔡英文宣布計劃移除特定美豬美牛產品的進口限制，並在之後廢除，這些限制長期是雙方簽署FTA的重大阻礙。「美國是時候予以回報，展開（雙邊貿易協定）洽談，這麼做美方顯然也能有不少獲益。」
議員們表示，台灣是美國第10大貿易夥伴，超越人口較多的印度、法國和義大利，也是美國農產品第8大出口市場，且對勞工權益、環境保護採高標準。他們都確信美國與台灣洽簽的FTA，能作為高標準FTA的典範。
除了商業投資外，議員們指出，台灣已向外界證明他們是美國的「真朋友」、是蓬勃民主的典範。疫情期間，中國當局不許當地美國企業運送個人防護設備（PPE）回國，但台灣卻在美國最需要的時候，擴大PPE生產線。
他們說：「即使北京不斷試圖孤立、霸凌台灣，台灣仍擁有美國希望印太區域具備的所有特質：一個民主、擁有自由市場經濟，且值得美國信賴的夥伴。」（編輯：陳正健）1100701