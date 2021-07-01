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快訊／彰化「防疫旅館」深夜大火！3房客、1消防人員喪命

▲彰化市火車站前15層樓的「喬友大樓」昨（30）日深夜發生大火。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）
▲彰化市火車站前15層樓的「喬友大樓」昨（30）日深夜發生大火。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 06:53:06｜2021-07-01 07:25:01

彰化市火車站前15層樓的「喬友大樓」昨（30）日深夜發生大火，由於大樓內7至9樓目前為防疫旅館，導致現場員工和住客等31人受困，目前已有4人到院前沒有呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。

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據了解，彰化市火車站前15層樓的「喬友大樓」昨深夜突然發生火警，濃煙從2樓竄出，由於該大樓7、8、9樓目前作為防疫旅館使用，導致現場2名員工和29名住客受困，搜救過程中有5人一度失聯。

綜合媒體報導，消防人員透露，起火點從2樓開始，一路延燒到4樓，導致房客下樓逃難困難，只能透過雲梯車疏散房客，但最後清查發現，有3名房客和一名33歲的消防人員倒臥現場，當場失去呼吸心跳，經急救仍回天乏術，至於詳細起火原因還有待釐清。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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