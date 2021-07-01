七一太敏感！香港支聯會副主席再被捕 遭控煽惑非法集結
7月1日是中共建黨百年黨慶，香港也將慶祝特區成立24周年，重要地段維安明顯加強，據悉還部署了逾萬警力。就在七一前夕，香港支聯會副主席鄒幸彤再度被捕，被以「煽惑他人明知而非法參與未經批准集結」的罪名起訴，香港警方並指控她涉嫌在網上呼籲香港市民參與七一的公眾活動。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-01 07:02:03
綜合香港媒體報導，鄒幸彤今年六四時，曾因宣傳未經批准集結而被捕，隨後獲准保釋。她原訂在7月5日續保，但6月30日晚間再度被捕，正式被以「煽惑他人明知而非法參與未經批准集結」的罪名起訴，預計7月2日開庭；再次將她拘捕的原因也包括鄒涉嫌在網上呼籲市民參與已被禁止的七一相關公眾活動。
報導指出，鄒幸彤被拘於荃灣警署，對於自己再次被捕，她留下的話是：「此刻穿著蘋果創刊號的T-Shirt，十分應景。我已無法自由地去任何地方，希望大家7.1可以堅持發聲」。
被捕當天，鄒幸彤曾在社交平台上表示被跟蹤，認為是因七一將近；她隨後於晚間在律師事務所附近被捕，警員指她在今年六四案中所獲得的保釋已被撤銷，回到警署後，警方再以煽惑他人於7月1日參與未經批准集結為由拘捕她。
對於鄒幸彤再度被捕、面臨起訴，支聯會痛批香港當局，重申：「悼念六四無罪，濫捕可恥」，要求立即釋放鄒幸彤，並強調香港市民在《基本法》保障下，有集會和遊行的權利，要求立即釋放及撤銷所有因為悼念「六四」被捕和被檢控人士。