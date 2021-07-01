港府七一公布授勳名單　表揚新任警務處長、反送中受傷警

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另外，港府又向警長孫偉薇、警員雷俊傑、警司黎遨遊同盧秉善頒授銀英勇勳章；以及向警司梁志恒、警長莊小龍、警員何思駿同吳凱健頒授銅英勇勳章。報導指出，這些人除了盧秉善以外，都曾於反送中風波值勤期間，因遭受攻擊而受傷；盧秉善則因奉召拆除兩枚炸彈，表現非凡勇氣而獲表揚。
除了警務界人數眾多，成為本次授勳「大贏家」，另還有7人獲頒大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、市建局主席周松崗、九龍社團聯會會長陳振彬、中總永遠名譽會長蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端，以及行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀。
張舉能曾處理過多宗涉及憲法爭議的案件，包括外傭居港權案、游蕙禎及梁頌恆的宣誓DQ案件等，港府聲稱他在維護各界對香港司法制度的信心方面，建樹良多；鄭若驊則在反送中風波後，民調滿意度屢創新低，獲港府讚揚「致力維護法治，確保司法公義及守護公眾利益」；葉劉淑儀則是親北京政權的新民黨領袖，3月時曾在國際高峰會中批台灣是「叛離省份」，還為了新疆血棉花棉風暴聲援北京，而公開抵制英國精品，此次授勳，港府讚她是「廣受敬重的從政者」，經常主動向國際及本地社會解說香港情況，加深他們對一國兩制、政府施政和維護國家安全等事宜的理解。