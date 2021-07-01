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5縣市高溫警訊！最高溫達「38度」

▲中央氣象局指出，今（1）日太平洋高壓勢力增強，各地天氣穩定、大多為晴到多雲，午後各地山區、大臺北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨。溫度部分，針對5縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（1）日太平洋高壓勢力增強，各地天氣穩定、大多為晴到多雲，午後各地山區、大臺北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨。溫度部分，針對5縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-01 08:08:39｜2021-07-01 08:14:17

中央氣象局指出，今（1）日太平洋高壓勢力增強，各地天氣穩定、大多為晴到多雲，午後各地山區、大臺北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨。溫度部分，針對5縣市發布高溫警訊，臺東縣為橙色燈號，恐出現38度極端高溫，還有花蓮縣、台北市、新北市、宜蘭縣為黃色燈號，高溫也達36度，且西南風沉降影響，東南地區有機會發生焚風。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天開始「太平洋高壓」逐漸增強西伸，台灣進入「夏季型」的天氣。今、明（2日）兩天各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，今日北部最高溫約在36度左右，東南部因氣流過山「沉降作用」，最高溫更達38度以上，要注意防曬、防中暑。

今日各地區平均氣溫落在，北部25至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至38度。

吳德榮表示，歐洲模式顯示，週六至下週三（3至7日）有「熱帶系統」通過呂宋島附近，進入南海發展；美國模式模擬的位置、強度皆有差異，最終亦進入南海才有所發展；但兩模式模擬其對台皆無直接影響。不過，皆會間接增多台灣附近的水氣，熱力不穩定度因此提高，午後對流增強並擴大其影響範圍。週

六南來水氣逐漸增多，各地晴朗炎熱、午後山區的局部雷陣雨，有擴及部分平地的機率。下週日至週三南來水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，東半部雲量增多，花東有局部短暫雨的機率。

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