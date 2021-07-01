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揉合經典拉力賽車元素的復古電動跑車ELegend EL1就此誕生

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-01 08:25:20

將復古元素融入現代車款是許多車廠為了致敬經典車款的常用手法，這次有家德國新創電動車廠ELegend就以1980年叱吒越野賽事的Audi Sport Quattro為例，將經典的方正輪廓融合最新電動車科技創造出一部馬力達850匹的ELegend EL1。

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這部ELegend EL1的外型擷取自1980年代Audi Sport Quattro的方正架構，從引擎前緣的黑色長形方框定調出前緣的面容特色，搭配直線條的水箱罩及大燈飾框營造出復古氛圍中帶點前衛的視覺感受，此概念同樣延伸至葉子版、車門及尾燈輪廓，而白色五幅式輪圈是當時拉力賽車的正字招牌，充分詮釋出80年性能車該具備的硬派的本色，同時這部ELegend EL1採用的是前19後20吋的胎圈，塞滿輪拱的效果讓車側更具氣勢，由於這是部電動車，在電池組全數放置車底板的狀態下，預計配重會比當年採用五缸引擎的賽車來的更好操控。

ELegend EL1車體採用碳纖維材料製作，使得車重得以壓低在1,680公斤，在850匹強大輸出的馬達驅使下可於2.8秒加速破100 km/h，最高極速可達255 km/h，該公司宣稱在紐柏林賽道能連續行駛兩圈而不會減損任何性能表現，搭載的90kWh電池模組載滿電狀態下可提供400公里的巡航里程，ELegend EL1預計會先生產30部，德國當地售價為89萬歐元(約新台幣2,996萬)，接下來該公司還會有兩款以經典賽車作為範本的電動跑車推出，就請車迷們拭目以待。

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