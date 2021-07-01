彰化防疫旅館惡火奪4死　指揮中心：不罰逃生

（中央社記者陳婕翎台北1日電）彰化市喬友大樓防疫旅館昨天晚間發生火警，造成3名房客及1名消防員死亡。指揮中心發言人莊人祥今天說明，隔離檢疫者遇火災、地震可逃出房門，衛生單位不會以外出為由開罰。





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去年12月10日台灣發生當年度最大規模地震時，就已經有居家隔離檢疫者在地震發生後，到臉書留言提問，可不可以逃生，當時指揮中心已給出解答，隔離檢疫者認為有危及生命安全之虞，就可以戴上口罩逃出房門。





昨天晚間彰化防疫旅館一把惡火，讓隔離檢疫者逃生話題再引關注，莊人祥今天上午告訴中央社記者，若隔離檢疫期間，民眾遇到地震、火災等特殊事件，逃生離開房間，觸發電子圍籬，不會因隔離檢疫期間外出，遭以「傳染病防治法」開罰10萬至100萬元不等罰鍰，「我們會聽理由。」





國際武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，本土出現最早在印度發現的Delta變異病毒疫情，為避免更多Delta境外移入個案走入社區，27日起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫。





莊人祥再次提醒，防疫旅館隔離檢疫者應遵循飯店旅館業者地震防災規定逃生；入住集中檢疫所者若遇到地震或火災，則由集中檢疫所指揮官決定逃出房間必要性，若有逃生需求，將以不同語言廣播提醒戴上口罩，告知逃生路線及指定集合地點。（編輯：卞金峰）1100701



