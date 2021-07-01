視察竹市疫苗接種站　蘇貞昌讚林智堅：規劃可供全國學習

疫苗供貨陸續抵台，今（1）日起將擴大施打疫苗對象，行政院長蘇貞昌昨日視察新竹市立體育館疫苗施打站，了解實際運作情形。蘇貞昌肯定新竹市設置孕婦專屬接種站，提供一站式的疫苗施打服務，且孕婦在場中不需要移動，整體掌控得宜，相關配置、設施、服務、動線、排序及人員等，都很用心且高明。他也表示，隨著疫苗陸續抵達，為提高疫苗覆蓋率，新竹市的經驗可供其他地區參考或提供擴大服務。

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蘇貞昌指出，新竹市為孕婦登記造冊，並設置專屬疫苗施打站，在動線配置上孕婦們在場中不需移動外，考量到無其他家屬陪同的孩童，市府還很貼心地為孩子們安排座椅，讓孩童能夠與施打者待在一起，另也規劃二樓家屬等候區，準爸爸帶著準哥哥姊姊在觀眾席等待，還提供蠟筆和著色圖協助大人控制小孩。

蘇貞昌高度肯定新竹市長林智堅提供一站式的疫苗施打服務，整體掌控得宜，不論是配置、設施、服務、動線、排序及人員等，都很用心且高明。

蘇貞昌強調，隨著疫苗陸續抵達，為了提高疫苗覆蓋率，新竹市經驗可提供全國各縣市及其他單位參考，大家彼此學習疫苗施打方式，互相進步，愈來愈順手後，施打速度也會更快。此外，此處既有的動線及配置亦可提供擴大服務。

今日蘇貞昌聽取林智堅說明簡報，了解新竹市孕婦施打疫苗的流程，新竹馬偕醫院院長翁順隆也向蘇貞昌介紹施打工具車等相關設備。途經家屬等候區時，蘇貞昌也特別向準爸爸們道恭喜。