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慈濟捐「2箱」守護弱勢生健康 盧市長：患難見人性溫暖

▲慈濟基金會捐助台中7500戶弱勢家庭健康蔬果箱及安心生活箱，用「2箱」守護弱勢生心安與健康。（圖／市府提供）
▲慈濟基金會捐助台中7500戶弱勢家庭健康蔬果箱及安心生活箱，用「2箱」守護弱勢生心安與健康。（圖／市府提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-07-01 09:09:16

持續疫情三級警戒衝擊百業，慈濟基金會關懷弱勢家庭，與台中市聯手推動「關懷弱勢學生暑期營養跨界合作計畫」，將於今年7、8月結合豐原區農會、臺中果菜公司及在地運輸業者，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台中約7500個低收入戶，既安頓弱勢學生生活，也助產業發展。

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對此，市長盧秀燕十分感謝慈濟善心。她表示，疫情期間看到人性的溫暖，也相信越是遇到危機，越能顯露人性光明面，就像風雨過後就有機會看見彩虹！

盧秀燕市長表示，慈濟為了照顧台中弱勢學生，與市府教育局、社會局、農業局等單位洽接，預計7、8二個月，每月捐助每戶二箱價值3800元物資，總計將捐贈7500戶低收入戶學生家庭，總經費高達5700萬元，是台中目前最大筆實物捐贈，她代表市府、學生家庭與市民感謝慈濟慈悲善舉。

▲慈濟功德會志工許美惠說明慈濟守護弱勢學生，也幫到在地農民與計程車司機，是一椿跨界慈悲善舉。（圖／市府提供）
▲慈濟功德會志工許美惠說明慈濟守護弱勢學生，也幫到在地農民與計程車司機，是一椿跨界慈悲善舉。（圖／市府提供）
 

盧秀燕也向慈濟基金會執行長顏博文等人表達謝意，同時感謝學校老師們依社會局提供的名冊，一一向低收入戶學生家長聯繫、確認相關資料。她並嘉許慈濟跨界善舉，一舉多得，幫助到各行各業的人。因為，慈濟將捐贈的「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，其中「健康蔬果箱」選擇台中在地農產品，可幫助本地農民經濟。至於挨家挨戶交由小黃車隊配送物資，也照顧到計程車司機生意，讓慈濟愛心無限披澤。

慈濟功德會志工許美惠表示，目前慈濟已與13個縣市政府合作，共關懷5萬戶學生家庭，這次將捐贈「安心生活箱」、「健康蔬果箱」給台中7500戶弱勢學生家庭，希望讓孩子們安心放暑假，吃得飽又吃得健康，也呼籲大家做好防疫，讓台中疫情巷繼續加零。

教育局長楊振昇指出，為降低群聚感染風險，後續將與台灣大車隊合作，透過中部3000部車輛全程恆溫配送，預計於7月、8月每月直接遞送「安心生活箱｣及「健康蔬果箱｣各1箱到宅，讓弱勢學生在防疫期間得到最妥善的照料，也協助台中農民及計程車業者，照顧產業發展。


 

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