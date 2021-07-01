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台股早盤再創歷史新高17841點　原物料領航、鋼鐵塑化夯

▲台北股市今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，而盤面焦點仍是原物料族群。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，而盤面焦點仍是原物料族群。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-01 09:37:38｜2021-07-01 09:38:16

台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議完美落幕，行政院表示會中達成多項共識，也會成立工作小組持續溝通討論，其中將擴大疫苗與半導體部分的合作。而美股走揚，台北股市今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，而盤面焦點仍是原物料族群，電子股則大多小跌。

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美股道瓊指數30日上漲210.22點，漲0.61%，收34,502.51點；標普500指數上漲5.7點，或0.13%，收4,297.50點；那斯達克指數下跌24.4點，或0.17%，收14,504.0點；費城半導體指數下跌3.6點，或0.11%，收3,345.3點。

台北股市今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，隨後漲幅稍稍回落。而今日電子股稍作休息，像是台積電早盤紅翻黑，早上9點半左右跌0.3%，來到593元。鴻海來到平盤，聯發科、聯電則走弱來到盤下。友達與群創漲1到2%。

而被動元件大廠國巨溢價10%合併奇力新，攜手攻高階應用市場，而今日早盤國巨漲近3%，來到570元。奇力新漲8%以上，來到109.5元，不過華新科跌4%多，來到217元附近。

盤面焦點仍是原物料族群，像是部分航運亮眼，如長榮、陽明、萬海、台航、台驊漲5到8%，宅配通、慧洋、裕民漲3到4%。鋼鐵族群紅通通，志聯、新鋼、燁興、千興早盤飆漲停，運錩、春源、榮剛漲6到8%。而塑化族群台達化、中纖、台苯、中石化、東聯漲3到5%。

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