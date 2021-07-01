疫苗短缺！陳文茜籲政府：讓慈濟慈悲救世吧

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陳時中29日表示，指揮中心還是會按照自己的步驟，讓鴻海、台積電先進行洽購程序，慈濟隨後接續做，「速度可能比較快」，認為現階段有不同的人都來採購，「恐會進行不冷靜」，但非常歡迎慈濟參加，「我們會做最好的安排」。
陳文茜則認為，所有瞭解疫苗採購的人，都知道全球疫苗短缺，唯一突破的方式就是「加價及採購量大」，才能早點拿到疫苗。而她目前看到唯3個嫌疫苗多，把國際疫苗砍單、出口或代理不用的國家，剛好就是台灣、印度和中國，「3個都是爲了扶植沒有把握或是防護力低的的國產疫苗。往事不堪回首，我不想再提。但往前看。政府學到教訓了嗎？」
陳文茜文末直言，這些掌權者並不外行，「正是他們害怕慈濟若很快購買到BNT，會打亂了不可説的佈局，並且重創他們的聲望；救人，救命，不是他們的優先考量。」痛心表示：「在號稱民主的台灣，慈悲躲在權力的陰影裡，慈悲被監視，被推遲、被示意...被叫停。但我衷心相信虛妄，不是慈悲的對手。無論明天或未來，時間會審判。」
針對陳文茜的說法，有一派網友表示認同，「謝謝，道出我們的心聲」、「說的真好，世界可能不認識台灣，但一定認識慈濟」；一派的人則不認同，認為現階段不需要批判和口水，也指出指揮中心並非每天只處理洽購疫苗的事，防疫工作的統籌也很重要，「應該讓政府好好做事」。（編輯：楊穎軒）
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