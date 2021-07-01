欠稅大戶仍多為「老面孔」　黃任中家族積欠52億最多

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根據財政部賦稅署統計，今日公告全國重大欠稅案件共有955件，金額約1001.41億餘元，與去年公告資料相較，件數減少1件、金額增加19.16億餘元。
至於全國前20大欠稅大戶名單，幾乎多是「老面孔」，且隨滯納利息逐年增加，欠稅金額也持續累積上升。在個人欠稅案件部分，以黃若谷累計積欠遺產稅19.18億元最多，再來是黃任中積欠綜所稅19.05億元，黃任中姊姊夏黃新平，則以欠綜所稅12.43億元排名第4，若再加上黃任中另一位姊姊黃燕平積欠的1.65億元綜所稅，合計黃任中家族累計欠稅達52.31億元。
個人欠稅排名第三高的也還是高雄的黃承志家族，累計積欠綜所稅、遺產稅達14.93億元。另有「台灣蕈菌之父」稱號的林天財，以積欠11.56億元贈與稅，排名第5；潛逃海外的經濟要犯陳由豪則以欠稅4.23億元排名第12
企業欠稅大戶部分，排名第一也還是環亞大飯店，共欠營業、營所、房屋及地價稅24.73億元；第2名則為新入前20大榜單的揚華科技股份有限公司，積欠營業稅、營所稅共12.3億元；曾因掏空案而喧騰一時的博達科技欠稅，因積欠營業及營所稅11.75億元，今年排名第3 ；松竹皇宮大酒店和紅頂酒家，分別排名第4及第5名，累計欠稅各為11.44億元及10.78億元。
賦稅署強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。
賦稅署也呼籲欠稅者儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。