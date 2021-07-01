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港版國安法一周年　綠委洪申翰憂香港：台灣無法獨善其身

▲民進黨立委洪申翰認為，香港即使艱難，仍有許多支持民主的香港人繼續努力中。（圖／翻攝自立法院民進黨團臉書）
▲民進黨立委洪申翰認為，香港即使艱難，仍有許多支持民主的香港人繼續努力中。（圖／翻攝自立法院民進黨團臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-01 10:52:25

7月1日是香港國安法通過一周年，國際社會持續關注，香港的民主自由人權持續倒退。民進黨立法院黨團今（1）召開記者會談及此事，黨籍立委洪申翰說，香港實施國安法後，對政治、社會、媒體都有翻天覆地的改變，香港已變色，但仍有許多支持民主的香港人在努力中，他身為民主國家的國會議員，會持續聲援並給予協助。

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洪申翰說，中國利用國安法，摧毀香港社會的言論自由跟政治行動自由，從去年開始大幅逮捕民主派人士及社運人士，連香港民主派議員自辦初選都被港府用危害國家安全角度拘捕了50幾個人，另外像是每一年對香港來說很重要的六四集會，今年不能再辦了，每年七一也是香港很重要的遊行，今天聲音則被壓制殆盡，香港已經不一樣了。

洪申翰說，這幾天看到香港蘋果日報被迫關門，從去年8月開始，港府大規模搜索蘋果總部，一年多來數度逮捕創辦人黎智英，港府對於港人的媒體言論自由審查，已經到了人人自危的程度，除了蘋果日報，香港立場新聞也要下架政治評論，許多獨立媒體人也被逮捕扣留。

洪申翰說，過去認為不管港府怎麼樣粗魯，至少香港還有「司法獨立」的堡壘，但這一年因為國安法，現在也被國際媒體認為回不去了。中共介入法官遴選，且有關國安法審查不設陪審團，再再都打擊破壞香港最後的司法獨立防線，這是為甚麼有非常多香港人民都希望離開香港，到其他國家尋求庇護。

洪申翰說，自己過去也有去香港參加過七一遊行，他的香港朋友說，很難想像接下來七一已經不再有人民遊行，只剩下黨國歡慶的集權自大自滿，這些將會取代香港人民的聲音。

洪申翰說，台灣跟香港就是中共集權擴張過程中，想要拿下的陣地，台灣跟香港在民主自由的路上是要抱在一起的，國際社會也是用這個角度來看待，台灣絕對沒有辦法獨善其身。

洪申翰說，雖然香港讓人擔憂，但還是有很多支持、推進民主的香港人還在努力，在想要怎麼在這個黑暗時代，突破接下來的難關，「我相信堅持到底的朋友是有機會拿回屬於香港人的香港的」，身為民主自由國家的國會議員，他會給香港人民支援與協助，也會與國際社會持續盯著香港的動態發展，這也是台灣作為國際社會一分子非常重要的責任。

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