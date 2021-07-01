好心肝違規打疫苗市府甩鍋基層？議員爆料：高層事前知情

台北市日前接連爆發好心肝及禾馨診所違規為非具資格者施打疫苗，而在日前北市府政風處完成相關調查後，也將報告提供給台北市議會。不過有許多議員抱怨，百頁的調查報告僅能查閱30分鐘，根本無法詳細檢視。而在今（1）日上午民進黨台北市議員簡舒培爆料，手上握有北市府「市長、副市長辦公室」層級的高層介入關說疫苗，無黨籍市議員林穎孟也表示，經查有衛生局專門委員介入協調疫苗配發事宜。





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簡舒培在臉書上提到，自己手上握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁。「我所謂的市府高層，指的就是市府11樓的市長跟副市長室。」簡舒培更質問北市府，市府高層和好心肝的董事長許金川，是否有直接聯繫管道？市府高層是否跳過黃世傑局長，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？





林穎孟也加碼爆料，在查閱政風處的報告時，資料中明確顯示，股長是突然被好心肝窗口加line，但整份報告皆無說明「一開始介接好心肝與股長」的中間人是誰。而股長在6月9號時找了副局長懇談，狀態崩潰痛苦，看起來承受了相當大的壓力。 林穎孟更透露，當天詢問政風處，得知那個中介人是某個「衛生局專委」，此人與好心肝是舊識。但沒有在報告上。林穎孟曾疑問為何不更新，政風處表示會將此內容給廉政委員會。









