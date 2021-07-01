港府慶「七一回歸」　18年來首次沒有大型示威

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政務司司長李家超早上以代理行政長官（特首）身分出席了儀式。儀式過後，他率領眾官員及各界嘉賓轉到會展中心出席慶祝酒會。
在場外，泛民主派激進組織社會民主連線有4名成員示威，他們要求中國和香港釋放「政治犯」，以及推行香港民主普選等。
未知是否社民連示威人數不多，警方今早沒有阻止他們走近金紫荊廣場示威並高呼口號，但也只是在升旗儀式結束後才讓他們走近廣場。
在會展中心，李家超主持了酒會，他致辭說，前年下半年開始的「黑暴」，以及「反中亂港」勢力意圖用選舉制度漏洞癱瘓政府施政，令香港面對前所未有的挑戰。
但李家超說，北京中央對「一國兩制」的初心毫不動搖，從憲制層面解決問題，先後制訂港區國安法及完善選舉制度。完善選舉制度確保「愛國者治港」，可讓香港聚焦發展。
他說，現在社會政治局面回復穩定，香港有條件從低谷反彈，而隨著抗疫工作取得成效，香港近月經濟及就業情況都有明顯改善，社交距離措施也逐步放寬。
香港主權轉移24年來，當局每年舉辦的「7.1」酒會，幾乎都有泛民立法會議員在儀式上高叫要求普選等口號，令當局頗為尷尬。
但今年的酒會過程順利，李家超的發言並未被口號打斷，因為泛民立法會議員早已自行請辭；在港區國安法實施後，大部分議員更被警方依國安法拘捕，目前大都被扣押。
從2003年泛民發起50萬人上街遊行反對當局就基本法23條訂定反分裂法起，過去18年來，每年7月1月，泛民都會以民間人權陣線名義發起大規模遊行示威，為爭取普選吶喊。
從2014年「占中」運動到2019年的「反送中」運動，泛民的「7.1」遊行規模愈來愈大，對官方的衝擊更加強烈，令官方慶祝回歸的儀式黯然失色。
在過去幾年，泛民大批示威者更曾從早上就開始包圍金紫荊廣場和會展中心，令慶祝儀式飽受壓力。
但今早的金紫荊廣場外只有零星示威者；今天下午，香港也不會有「7.1」遊行，因為民陣早前已宣布放棄申辦，而社民連等團體提出的遊行申請也遭否決。
不過，港府還是對今天的保安工作保持高度戒備，據報導，警方部署逾萬名警力在灣仔、銅鑼灣及旺角一帶戒備，以防備「反送中」的示威衝擊捲土重來。
即使如此，據報導，今天凌晨仍有人向特首禮賓府附近的草叢投擲多瓶易燃物，以發洩不滿，但相對於大規模示威，這種表達方式似乎「微不足道」。（編輯：翟思嘉）1100701