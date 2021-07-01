稱印度版AZ疫苗可能有差　歐盟拒授權使用

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「因為這種疫苗是生物製劑。即使製作條件存有些微差別都可能導致最終產品出現差異，而歐盟法規要求，在許可程序方面，製作場地和生產程序都必須納入評估和批准。」
總部位於阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局補充表示：「我們若收到Covishield的上市許可申請，或Vaxzevria獲准製造場地所做的任何變動獲得批准，我們會再就此事溝通。」
不過，世界衛生組織（WHO）已批准印度版Covishield疫苗，並對部分國家拒絕在疫苗護照上使用這款疫苗感到遺憾。
世衛非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）昨天晚間表示：「真的很可惜，因為AZ-Covishield和已獲准作為接種證明的AZ-Vaxzevria根本是一樣的疫苗，只不過AZ-Covishield是在歐洲以外的世上其他地方製造和配送罷了。」
他呼籲歐盟各國在疫苗護照上承認Covishield疫苗。
非洲聯盟（African Union）也抱怨表示，歐盟不承認這款在非洲廣泛使用的低成本印度製Covishield疫苗，對非洲民眾可能不利。
「華盛頓郵報」報導，截至今天，只有4款西方製的疫苗符合歐盟認證標準，分別是莫德納（Moderna）疫苗、美國輝瑞（Pfizer）與德國BNT共同研發的疫苗、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與阿斯特捷利康和牛津大學共同研發、在歐洲製造的AZ疫苗Vaxzevria。
沒列在清單上的是印度血清研究所（SerumInstitute of India）製造的AZ疫苗Covishield，因為未獲歐盟藥品管理局批准。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1100701