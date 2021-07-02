環南市場爆多人確診！林昶佐嗆聲柯P　反遭攤商怒罵

台北市環南批發市場今(2)日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，行政院長蘇貞昌也在上午召開防疫應變會議，中央疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲，也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且召開了臨時記者會說明。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-02 11:57:13｜2021-07-02 12:08:36
在記者會現場，立法委員林昶佐也有出席。他指出，過去幾個月來都有跟指揮中心與北市府保持聯繫，但對於環南市場爆發疫情，怒批「聯合前進指揮所的成立已經慢了，導致疫情繼續延燒。」
林昶佐砲火猛烈，強調台北市長柯文哲的對外說明很多都是防疫常識，甚至是廢話，語畢還強調：「我不是要在這發脾氣，但是對在地來講，很多工作一個月前就可以做。」
沒想到，林昶佐的發言立刻被環南市場自治會會長狠打臉，台語怒罵：「委員，自從疫情發生到現在，你有來關心過我們嗎？有嗎？沒有吧！枉費我們這麼挺你。」雙方砲火猛烈，場面一度非常尷尬，農委會主委陳吉仲趕緊出面緩夾，陳時中也說：「現在要齊心抗疫。」
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