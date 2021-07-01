哺乳媽打完疫苗後2月大嬰猝死！指揮中心公布解剖結果
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(1)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增47例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增13例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-01 15:13:00
針對先前，雲林縣發生2個月女嬰猝死事件，根據了解，該母親疑似打完AZ疫苗後，回家哺乳餵食兩個月大女嬰母乳，結果隔日竟發現女嬰猝死，對此指揮中心，也針對該案做出說明。
指揮中心發言人莊人祥表示，這名2個月大女嬰個案，是個案母親在6月的某日下午有接種疫苗，之後餵母乳哺餵，次日凌晨發現個案沒有呼吸心跳，經過解剖後發現，是有上呼吸道感染跟雙肺有大葉性肺炎。
莊人祥表示，個案因為懷疑跟疫苗有關，後續解剖發現，是有肺炎情形，目前看起來應該跟疫苗施打無關，對於孕婦接種疫苗，還是維持原先施打建議。
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