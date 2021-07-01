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哺乳媽打完疫苗後2月大嬰猝死！指揮中心公布解剖結果

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-01 15:13:00

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(1)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增47例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增13例死亡個案。

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針對先前，雲林縣發生2個月女嬰猝死事件，根據了解，該母親疑似打完AZ疫苗後，回家哺乳餵食兩個月大女嬰母乳，結果隔日竟發現女嬰猝死，對此指揮中心，也針對該案做出說明。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名2個月大女嬰個案，是個案母親在6月的某日下午有接種疫苗，之後餵母乳哺餵，次日凌晨發現個案沒有呼吸心跳，經過解剖後發現，是有上呼吸道感染跟雙肺有大葉性肺炎。

莊人祥表示，個案因為懷疑跟疫苗有關，後續解剖發現，是有肺炎情形，目前看起來應該跟疫苗施打無關，對於孕婦接種疫苗，還是維持原先施打建議。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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