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疫情衝擊　台經院：5月製造業景氣降為黃紅燈

▲台經院表示，本土疫情爆發，5月份製造業燈號自紅燈轉為黃紅燈。（圖／NOWnews資料照片）
▲台經院表示，本土疫情爆發，5月份製造業燈號自紅燈轉為黃紅燈。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-07-01 11:16:39

台灣經濟研究院今（1）日公布製造業景氣概況，指出自國內本土疫情爆發，全國疫情警戒升至3級以來，明顯衝擊餐飲、觀光、旅運等內需服務業，5月份製造業燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

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台經院指出，本土疫情升溫，製造業廠商採行分區、分流等防疫措施，對其出口、生產影響有限，5月出口、外銷訂單、生產等經濟數據仍有雙位數成長。製造業廠商雖樂觀看好當月景氣表現，但較上月調查相比樂觀程度略有減少。5月份製造業景氣信號值為17.71分，較上月修正後之18.53分減少0.82分，燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

▲台經院公布5月份製造業景氣燈號，由紅燈轉為黃紅燈。（圖／翻攝自台經院官網）
▲台經院公布5月份製造業景氣燈號，由紅燈轉為黃紅燈。（圖／翻攝自台經院官網）
 

就細部產業來看，電子零組件相關產業受惠於企業與家庭朝向數位化發展，帶動高效能運算等應用晶片需求及消費性電子產品銷售，推升售價面、原物料投入面指標，出口值、外銷訂單及生產指數已出現超過連16紅，惟因比較基數墊高及部分電子廠移工染疫等，影響經營環境面指標表現，5月電子零組件業景氣燈號由4月代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

機械設備方面，受惠於半導體、5G 相關產業及自動化設備需求持續熱絡，在需求面、經營環境面指標推升下，出口、生產及外銷訂單仍有雙位數成長，故5月機械設備業景氣燈號續維持4月代表繁榮的紅燈。

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