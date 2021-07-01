17先進國家民調　69%討厭中國、77%不信任習近平

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亞太地區對中國抱持負面看法的平均值為73%，但因為種族、民族認同議題，各地區之間出現極大的差異。日本是亞太地區最反感中國的國家，88%的受訪者對中國抱持負面看法，接著是澳洲（78%）、韓國（77%）、台灣（69%）、紐西蘭（67%）、新加坡（34%）。皮尤研究中心指出，在新加坡大約69%的人自認為華裔，因此對中國的看法好很多，依照種族劃分，新加坡華裔對中國抱持正面看法的比例為72%、馬來人為45%、印度人為52%。
除了地區、種族，對中國的看法也在不同年齡層上有所差異，平均來說65歲以上的長者，比18至29歲的年輕人更討厭中國。在加拿大83%的老年人對中國抱持負面看法，但年輕族群卻只有54%；但在台灣、韓國的情況卻大不相同，韓國65歲以上長者中，只有67%對中國抱持負面看法，18至29歲的年輕族群卻有84%的人不喜歡中國。
皮尤研究報告指出，近兩年（2020、2021）各國對中國抱持負面看法的比例都到達了歷史新高，特別是加拿大、日本、韓國以及5個歐洲國家，其他地區，對於中國的負面觀感也在2018年後不斷上升。回顧2005年開始的歷年民意調查資料，皮尤研究中心指出，歐洲國家對中國最具好感的時間在2001年、2006年，現在各國對中國的負面觀感比15年前高出20個百分點。
對於「中國政府是否尊重人民的自由」議題，17個國家地區平均60%的受訪者認為中國不尊重民眾個人自由。和2018年的民調相比，義大利上升18%、韓國上升12%、希臘上升9%、澳洲上升8%、英國上升5%；只有法國稍微下降，單仍有高達83%的受訪者認為中國不尊重人民權益。
新冠肺炎（COVID-19）疫情延續至今，因為變種病毒的出現，全球解封之時仍遙遙無期，最早爆發疫情的中國在處理疫情上受到許多批評。民調顯示，17個國家、地區的人有49%認為中國做得好，43%的人認為中國做得不好。歐洲整體平均57%的人認為中國做得好，但瑞典有50%的人認為中國做得不好，北美大約50%左右的人認為中國做的好。
但在亞太地區，63%的國家認為中國沒有適當應對疫情，韓國最不滿，71%的人認為中國做得不好，日本69%的人認為中國做得不好，台灣為66%、澳洲59%、紐西蘭49%、新加坡則是最支持中國作法的國家，僅23%的人認為中國做不好。
在受訪的17個國家、地區中，除了新加坡，16個受訪地區都對習近平處理國際事務沒有信心。歐洲對習近平的不信任感為76%，印太地區則是77%。美國有82%的人認為習近平無法處理好國際事務，加拿大則是78%，歐洲地區最不信任習近平的國家為瑞典，86%的人表示不信任，接下來依序為西班牙（78%）、德國（77%）、法國（77%）、比利時（76%）、荷蘭（73%）、義大利（72%）、英國（70%）、希臘（56%）。
印太地區最不信任習近平的是日本，86%的人不抱持信心，接下來依序為韓國（84%）、澳洲（82%）、紐西蘭（73%）、台灣（68%）、新加坡（30%）。
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