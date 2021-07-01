疫情三級警戒中　時力：828公投應降至二級後再舉行

新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒至7月12日，中選會將在明日開會決定珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選是否如期舉行。珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選。時代力量立院黨團今(１)日表示，希望中選會延後公投，等到疫情降至二級再舉行。

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