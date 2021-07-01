疫情三級警戒中 時力：828公投應降至二級後再舉行
新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒至7月12日，中選會將在明日開會決定珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選是否如期舉行。珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選。時代力量立院黨團今(１)日表示，希望中選會延後公投，等到疫情降至二級再舉行。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-01 11:47:21｜2021-07-01 11:48:12
時力黨主席陳椒樺表示，現在全國仍三級警戒中，許多涉及國家重大政策的公共議題無法獲得討論與宣傳，因此中選會應該考量疫情嚴峻延後公投，讓民眾與與選務人員在安全無虞下參與公投，這樣的公投結果才可受公評。
陳椒樺表示，明日中選會將開會討論公投是否應如期舉行，但民眾關心焦點都在疫情上，公投議題無法獲得充分討論，國際間也因為Delta(印度變異株)病毒面臨第三波威脅，公投恐會造成更大規模群聚，且公投前應該讓正反兩方都有充分時間宣傳與討論，因此時力呼籲公投延後舉行。
陳椒樺指出，若中選會公投決議不延期，中選會應該擬定完整配套與防疫措施，讓公投前公民有完整討論機會，並避免疫情因公投而有傳播的風險。
時力秘書長白卿芬表示，時力主張公投應等疫情降至二級再舉行。她也指出，公投法修法2019年在民進黨強勢主導下過於僵化，將公投日訂死，明定8月第4周舉行公投，若中選會開會評估認為公投法第23條、第24條無法因應現在的疫情，立院應該召開臨時會修法，解決民進黨造成的公投日期僵的問題。